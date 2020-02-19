Пекин прокомментировал запрет на въезд в Россию для китайцев из-за коронавируса

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:49:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Москва предупредила Пекин о запрете на въезд в Россию для граждан Китая, однако эти меры не означают запрета на обмены между двумя странами. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Россия заранее уведомила Китай по дипломатическим каналам (…) это вовсе не означает полного запрета на обмены между двумя странами, это лишь временные меры, и как только улучшится эпидемическая ситуация, меры будут скорректированы или даже отменены», - сказал дипломат.

Шуан отметил, что российская сторона исходит из необходимости обеспечения профилактики. По его словам, Москва сообщила, что «решительно поддерживает» Пекин в борьбе с заболеванием и «твердо верит» в то, что Китай «сможет одержать победу в этой борьбе».

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал проставление, в соответствие с которым 19 февраля наша страна перестанет принимать документы, оформлять и выдавать приглашения на въезд на свою территорию китайских граждан, а 20 февраля вступит в силу сам запрет.

Вирусные угрозы для населения 2020: как защититься .18 февраля 2020 года в пресс-центре Комсомольская правда - Саратов состоится пресс-мероприятие в формате круглого стола на тему: Вирусные угрозы для населения 2020: как защититься . В рамках мероприятия выясним последние новости по заболеваемости в регионе острыми респираторными вирусными инфекциями, прогнозы по заболеванию популярными вирусными инфекциями. Обсудим со спикерами вопросы, касающиеся принимаемых на данный момент органами государственной власти мер по профилактике ОРВИ, гриппа и по предупреждению завоза и распространению заболеваний, вызванных новым коронавирусом. Узнаем от специалистов, стоит ли ждать повторения в регионе вспышки мышиной лихорадки и нужно ли зимой заниматься профилактикой ГЛПС в быту. Также обсудим информацию, муссируемую в СМИ и выясним: на самом ли деле аптечные организации и специализированные магазины пытаются нажиться на покупателях? Хватает ли запасов медицинских масок, противовирусных препаратов в разгар гриппа и ОРВИ? И, конечно, услышим от спикеров советы по предупреждению заболеваниями ОРВИ, гриппом, ГЛПС и новым корановирусом. В дискуссии принимают участие спикеры: + представитель от министерства здравоохранения Саратовской области; Матвеева Надежда Игоревна - заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Саратовской области; Тюменцева Людмила Алексеевна - начальник отдела мониторинга и контроля обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения Территориального органа Росздравнадзора по Саратовской области; Савинов Тимур Хакбердиевич - главный врач ГУЗ Саратовская городская поликлиника № 17 , член регионального штаба Общероссийский народный фронт , модератор тематической площадки ОНФ Здравоохранение в регионе; Рамазанова Кристина Христофоровна - главный внештатный специалист министерства здравоохранения области по инфекционным болезням, к.м.н., врач-инфекционист приемного отделения ГУЗ Саратовская городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского , Королькова Наталия Александровна член Общественной палаты Саратовской области, председатель Общества Трезвости и Здоровья Кузнецова Лина Михайловна генеральный директор ООО Витаминный центр Хоменко Елена Николаевна заместитель генерального директора ООО Витаминный центр Полозова Алла Викторовна директор ООО Профилактика

ИСТОЧНИК KP.RU