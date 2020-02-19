Аделине Сотниковой предстоит долгая реабилитация после операции, сообщил её агент

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:14:04+03:00

Аделина Сотникова, 23-летняя Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года, пройдёт долгий курс реабилитации после запланированной операции Фото: Юрий КОЗЛОВ

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Аделина Сотникова, Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года, пройдёт долгий курс реабилитации после операции, сообщила в Instagram её агент Мария Шашина.

- Аделина Сотникова действительно сейчас госпитализирована, она перенесла очень серьезную операцию, и ее ждёт долгий путь реабилитации и восстановления. Ее жизни ничего не угрожает, и чувствует она себя удовлетворительно, - заявила агент спортсменки.

Ранее тренер Сотниковой Елена Буянова сообщила, что 23-летней фигуристке провели запланированную операцию.

Сайт kp.ru писал о романе Сотниковой с футбольной звездой, о нападении на её салон фаната с баллончиком и о том, как спортсменка отдала мошеннице 2 миллиона рублей за снятие порчи.

Помимо золотой медали Игр в Сочи, Сотникова дважды завоевывала серебро чемпионатов Европы в 2013 и 2014 годах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/739731" frameborder="0"></iframe> 2 млн за приворот: Аделина Сотникова обратилась к гадалке, чтобы вернуть любимого.Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова заплатила гадалке два миллиона, чтобы вернуть любимого

ИСТОЧНИК KP.RU