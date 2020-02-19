2020-02-19T13:14:04+03:00
Спорт

Аделине Сотниковой предстоит долгая реабилитация после операции, сообщил её агент

Сейчас спортсменка чувствует себя нормально
Ася КУЗНЕЦОВА
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Аделина Сотникова, 23-летняя Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года, пройдёт долгий курс реабилитации после запланированной операцииАделина Сотникова, 23-летняя Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года, пройдёт долгий курс реабилитации после запланированной операцииФото: Юрий КОЗЛОВ
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Аделина Сотникова, Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года, пройдёт долгий курс реабилитации после операции, сообщила в Instagram её агент Мария Шашина.

- Аделина Сотникова действительно сейчас госпитализирована, она перенесла очень серьезную операцию, и ее ждёт долгий путь реабилитации и восстановления. Ее жизни ничего не угрожает, и чувствует она себя удовлетворительно, - заявила агент спортсменки.

Ранее тренер Сотниковой Елена Буянова сообщила, что 23-летней фигуристке провели запланированную операцию.

Сайт kp.ru писал о романе Сотниковой с футбольной звездой, о нападении на её салон фаната с баллончиком и о том, как спортсменка отдала мошеннице 2 миллиона рублей за снятие порчи.

Помимо золотой медали Игр в Сочи, Сотникова дважды завоевывала серебро чемпионатов Европы в 2013 и 2014 годах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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