2020-02-19T16:30:44+03:00
Общество

В Госдуму внесли проект об амнистии в честь 75-летия Победы

Документ уже был на рассмотрении в профильном отделе Кремля
Юлия САЛЬНИКОВА
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Документ находится на рассмотрении в ГосдумеДокумент находится на рассмотрении в ГосдумеФото: Олег УКЛАДОВ
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В юбилею Победы в 2020 году могут вновь объявить амнистию некоторой категории заключенных. Документ, дающий освобождение тем, кто не совершал тяжелых преступлений, президент подписывал и ранее, в честь 70-летия Победы, тогда под амнистию тогда попали почти 232 тысячи человек.

Автором проекта об амнистии в 2020 году стал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он обратился к президенту с просьбой, после чего проект закона направили на рассмотрение в профильный комитет Кремля. Теперь документ попал депутатом Сергеем Шаргуновым в Госдуму.

Пока не ясно, кто попадет под амнистию, если она будет одобрена. Вероятно, в списке окажутся те, кто впервые попал за решетку и нес совершал серьезных преступлений. Будет учитываться возраст, семейное положение, наличие детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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