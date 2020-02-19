Королева Великобритании запретила Гарри и Меган использовать бренд «Sussex Royal»

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:58:45+03:00

В начале января мигрировавшая в Канаду пара подала документы на регистрацию торговой марки под этим названием

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Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не смогут использовать для коммерции бренд «Sussex Royal». Как сообщает CNN, в начале января пара подала документы на регистрацию товарного знака. Под этим брендом они планировали заниматься не только благотворительностью, но и создавать печатную продукцию, одежду, обувь, агитационные материалы и прочее.

Ранее они объявили о своем уходе из дворца, Гарри и Меган отказались от роли старших королевских особ, и хотя пообещали поддерживать королеву, их заявление фактически означало, что они начинают новый этап жизни. Теперь они не связаны уставом дворца, могут заниматься коммерческими проектами и зарабатывать на своем имени.

Но помощница королевы предостерегла принца и его супругу от использования королевского бренда:

- Я не думаю, что это удовлетворительно. Не может быть двух вещей одновременно. Вы либо [королевский человек], либо нет, - заявил в интервью изданию The Times of London Томас Вудкок, представитель дворца.

sussexroyal Меган Маркл и принц Гарри решили отказаться от своих обязанностей при дворе и признаются, что теперь счастливы

ИСТОЧНИК KP.RU