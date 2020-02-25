Константин Генич: Есть ощущение, что Слуцкий готовит «Рубин» для участия в КВН

25 Февр. 2020 2020-02-19T20:03:07+03:00

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«Рубин» после 19-го тура чемпионата России занимает 13-е место, находится в зоне стыковых матчей, и всего на 1 очко опережает находящиеся в зоне вылета «Крылья Советов».

«Приглашение Слуцкого - абсолютный сюрприз для меня, - рассказал в интервью «КП» комментатор. - Я слышал, как он говорил: «Если возвращаться в Россию, то только в ЦСКА». Решение было принято очень спонтанно. Но видимо босс «Рубина» Рустем Сайманов нашел очень убедительные слова, а в клубе под Леонида Викторовича, похоже, нашли очень неплохой бюджет».

Активность «Рубина» в межсезонье удивила комментатора. «Есть ощущение, что Слуцкий готовит команду к участию в каком-то фестивале КВН, - считает Константин Генич. - Слишком много шуток, активностей и тим-билдинга. Когда Слуцкий был с микрофоном на тренировке, когда пели песни футболисты – это было нормально. Но когда сам тренер исполнял «Вдруг как в сказке скрипнула дверь…», когда головы футболистов играли в «воздушный футбол» - это уже был перебор. Все это напоминает развеселые соцсети «Рубина» начала работы Шаронова. Закончилось все это не очень хорошо».

Первый матч после зимнего перерыва «Рубин» проведет 1 марта против одного из прямых конкурентов - опережающего команду Слуцкого на 2 очка «Тамбова».

Полный текст интервью читайте здесь

ИСТОЧНИК KP.RU