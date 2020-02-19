Министр обороны Украины сообщил, что войска страны потеряли опорный пункт в Донбассе
После атаки на линии разграничения украинские войска потеряли опорный пункт в Донбассе. Об этом со ссылкой на министра обороны Украины Андрея Загороднюка сообщает агентство УНИАН. Комментарий министр дал после заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Загороднюк подтвердил, что была совершена атака 18 февраля, в результате наблюдательный пункт под названием "Баня" украинцы временно оставили.
- А позиции вообще, наши, остались неизменными. То есть этот наблюдательный пункт был впереди, так сказать, всех основных наших позиций.
В военном ведомстве пообещали, что вскоре будет комментарий от начальника Генштаба.
Ранее киевские власти заявляли о своем намерении провести выборы в Донбассе весной 2020 года после вывода войск.
ИСТОЧНИК KP.RU