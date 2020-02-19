2020-02-19T21:28:51+03:00
В мире

Министр обороны Украины сообщил, что войска страны потеряли опорный пункт в Донбассе

Военные временно покинули опорный пункт
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Донбассе украинские военные оставили наблюдательный пунктВ Донбассе украинские военные оставили наблюдательный пунктФото: GLOBAL LOOK PRESS
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После атаки на линии разграничения украинские войска потеряли опорный пункт в Донбассе. Об этом со ссылкой на министра обороны Украины Андрея Загороднюка сообщает агентство УНИАН. Комментарий министр дал после заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Загороднюк подтвердил, что была совершена атака 18 февраля, в результате наблюдательный пункт под названием "Баня" украинцы временно оставили.

- А позиции вообще, наши, остались неизменными. То есть этот наблюдательный пункт был впереди, так сказать, всех основных наших позиций.

В военном ведомстве пообещали, что вскоре будет комментарий от начальника Генштаба.

Ранее киевские власти заявляли о своем намерении провести выборы в Донбассе весной 2020 года после вывода войск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Министр обороны Украины сообщил, что войска страны потеряли опорный пункт в Донбассе
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