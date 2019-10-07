Киев планирует провести выборы на Донбассе весной 2020 года

СЕГОДНЯ 10:38 2019-10-07T10:43:40+03:00

Киев подписал формулу Штайнмайера, но ситуация с Донбассом пока не решена окончательно Фото: REUTERS

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Украина планирует провести местные выборы, в том числе и в ДНР. Об этом сообщил Комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции «Слуга народа» Богдан Яременко в интервью РБК Украина. Планируется, что избирательные участки откроют в апреле 2020 года.

- Даже если мы не признаем результаты выборов, мы поймем, насколько представительской является местная власть, - сказал он журналистам.

Пока украинский депутат считает, что любые контакты с представителями ДНР и ЛНР «доставляют» трудности украинским властям.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о возможности проведения выборов в Донбассе только после вывода военных. Напомним, киевские власти подписали "Формулу Штайнмайера", что вызвало акции протестов в столице Украины. Политики рассчитывают, что ситуацию с Донбассом удастся решить на саммите в Париже, где состоится встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU