В России запретили ввоз мясных продуктов из Китая

20 Февр. 2020 2020-02-20T04:37:02+03:00

В Россельхознадзоре сообщили, что запрет, в частности, распространяется на товары в заводской упаковке

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Россельхознадзор в связи с распространением коронавируса запретил ввоз на территорию России мясных деликатесов из Китая. В ведомстве подчеркнули, что запрет, в частности, распространяется на товары в заводской упаковке.

Теперь сотрудники Россельхознадзора обязаны не допускать ввоз из Китая готовой животноводческой продукции в ручной клади и багаже пассажиров.

Эксперты отмечают, что чаще всего из КНР заказывают колбасу и субпродукты. Кроме того, через Сеть можно приобрести острые куриные лапки в желе, куриную шейку или окорочок, пишут "Известия".

Напомним, в среду, 19 февраля, РФ прекратила прием, оформление и выдачу приглашений на въезд в частных и учебных целях.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Китае официально признали российский препарат "Арбидол" эффективным против коронавируса. Это первое лекарство российского производства в национальной программе КНР по лечению COVID-2019. При этом профильной вакцины от этого заболевания еще нет.

ИСТОЧНИК KP.RU