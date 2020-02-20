В Японии погибли два заболевших коронавирусом с лайнера Diamond Princess
В Японии умерли два человека с круизного лайнера Diamond Princess, заболевшие коронавирусом. Уточняется, что один из погибших - мужчина 80 лет.
Оба погибших находились в госпитале. СМИ сообщают, что это были первые случаи гибели пассажиров круизного лайнера.
В российском посольстве в Японии уточнили, что граждан РФ среди погибших нет, пишет NHK.
Напомним, в течение двух недель членов экипажа и пассажиров держали на карантине в японском порту Йокогама, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Всего на борту судна находились 3700 человек. Среди них 24 россиянина. В результате ряда исследований опасный вирус выявили у 621 человека. При этом у 322 заболевших заболевание протекало бессимптомно.
При этом в среду, 19 февраля, закончился двухнедельный карантин на борту лайнера. На берег сошли 443 человека, в том числе две гражданки России.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что у россиянки на борту "карантинного" лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус. В заявлении посольства России в Японии было сказано, что нашу соотечественницу направят на лечение в больницу.
Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess сходят на берег.Двухнедельный карантин окончен
ИСТОЧНИК KP.RU
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