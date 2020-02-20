Самолёт, эвакуировавший украинцев из Уханя, кружит между Харьковом и Днепром, хотя его посадки ждали в Киеве
Время посадки самолёта с эвакуированными гражданами Украины и иностранцами, вылетевший из эпицентра распространения коронавируса - города Ухань - откладывается, следует из информации на табло аэропорта "Борисполь".
Данные Flightradar свидетельствуют о том, что самолёт летит в Харьков. Именно в аэропорту Харькова заметили медиков в защитных костюмах.
Скриншот полёта самолёта из Алматы в Киев
- На выезде на взлетную полосу три скорых, экипаж в защитных костюмах. Только прибыли несколько автобусов оперативно-спасательной службы. Говорят: "На всякий случай здесь, – сообщает в своём Facebook журналистка Татьяна Доцяк.
Ранее Boeing 737 авиакомпании SkyUp приземлился в городе Алматы на дозаправку, двое граждан Казахстана покинули борт в аэропорту.
Украинские СМИ сообщали, что Боинг затем вылетел в "Борисполь", но по его маршруту на онлайн-радаре, он летит в Харьков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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