2020-02-20T09:59:12+03:00
В мире

Самолёт, эвакуировавший украинцев из Уханя, кружит между Харьковом и Днепром, хотя его посадки ждали в Киеве

Предполагается, что он улетит в Харьков
Ася КУЗНЕЦОВА
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Ранее Boeing 737 авиакомпании SkyUp приземлился в городе Алматы на дозаправку, двое граждан Казахстана покинули борт в аэропортуРанее Boeing 737 авиакомпании SkyUp приземлился в городе Алматы на дозаправку, двое граждан Казахстана покинули борт в аэропортуФото: Иван ВИСЛОВ
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Время посадки самолёта с эвакуированными гражданами Украины и иностранцами, вылетевший из эпицентра распространения коронавируса - города Ухань - откладывается, следует из информации на табло аэропорта "Борисполь".

Данные Flightradar свидетельствуют о том, что самолёт летит в Харьков. Именно в аэропорту Харькова заметили медиков в защитных костюмах.

Скриншот полёта самолёта из Алматы в Киев

Скриншот полёта самолёта из Алматы в Киев

- На выезде на взлетную полосу три скорых, экипаж в защитных костюмах. Только прибыли несколько автобусов оперативно-спасательной службы. Говорят: "На всякий случай здесь, – сообщает в своём Facebook журналистка Татьяна Доцяк.

Ранее Boeing 737 авиакомпании SkyUp приземлился в городе Алматы на дозаправку, двое граждан Казахстана покинули борт в аэропорту.

Украинские СМИ сообщали, что Боинг затем вылетел в "Борисполь", но по его маршруту на онлайн-радаре, он летит в Харьков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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