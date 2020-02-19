Украина отправила в Ухань самолёт для эвакуации своих граждан

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:25:13+03:00

Первый украинский самолёт отправился в китайский Ухань, чтобы эвакуировать из него украинцев Фото: EAST NEWS

Изменить размер текста: A A

Первый украинский самолёт отправился в китайский Ухань, чтобы эвакуировать из него украинцев.

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что кроме украинцев рейс увезёт из Китая немца и россиянина. Он также отметил, что поддерживает эвакуацию россиянина, поскольку ранее Россия увезла на своём самолёте гражданина Украины.

Аваков также сообщил, что на борту будет около ста человек, среди них 65 эвакуированных. Самолёт совершит посадку "в одном из аэропортов страны", и всех прибывших из Китая поместят на 14-дневный карантин.

Город Ухань стал в конце 2019 года эпицентром распространения коронавируса нового типа. В начале 2020 года Германия и Россия вывезли из Уханя несколькими рейсами своих граждан. Самолёты Ил-76МД с врачами-вирусологами и специалистами Минобороны эвакуировали россиян в Тюменскую область, где они жили в санатории на двухнедельном карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU