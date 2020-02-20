Предполагаемый стрелок из Ханау оставил видео и письмо с признанием
Предполагаемый стрелок из немецкого Ханау, виновный в гибели девяти человек, оставил письмо и видеозапись с признанием в совершении преступления.
Согласно данным таблоида Bild, мужчину зовут Тобиас. В послании он высказывает довольно радикальные идеи, например, что отдельные народы, представителей которых не удалось выдворить из Германии, должны быть полностью истреблены.
Предполагается, что минувшей ночью 20 февраля Тобиас взял оружие и вместе с товарищем открыл стрельбу в двух кальянных города. Сначала они нагрянули в заведение в центре города, а потом отправились в район Кессельштади.
Сайт kp.ru писал, что всего было убито девять человек. Сами подозреваемые скрылись, однако позже одного из них обнаружили мертвым у него дома. Рядом лежало тело еще одного мужчины, личность которого устанавливается.
Полиция работает на месте стрельбы в Ханау.Есть погибшие
ИСТОЧНИК KP.RU