Предполагаемый стрелок из Ханау оставил видео и письмо с признанием

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:30:43+03:00

В послании Тобиас говорит о том, что отдельные народы должны быть истреблены

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Предполагаемый стрелок из немецкого Ханау, виновный в гибели девяти человек, оставил письмо и видеозапись с признанием в совершении преступления.

Согласно данным таблоида Bild, мужчину зовут Тобиас. В послании он высказывает довольно радикальные идеи, например, что отдельные народы, представителей которых не удалось выдворить из Германии, должны быть полностью истреблены.

Предполагается, что минувшей ночью 20 февраля Тобиас взял оружие и вместе с товарищем открыл стрельбу в двух кальянных города. Сначала они нагрянули в заведение в центре города, а потом отправились в район Кессельштади.

Сайт kp.ru писал, что всего было убито девять человек. Сами подозреваемые скрылись, однако позже одного из них обнаружили мертвым у него дома. Рядом лежало тело еще одного мужчины, личность которого устанавливается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/761896" frameborder="0"></iframe> Полиция работает на месте стрельбы в Ханау.Есть погибшие

ИСТОЧНИК KP.RU