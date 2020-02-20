Эвакуированные из Китая украинцы проведут две недели в санатории под Полтавой

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:56:22+03:00

На борт пустили граждан, у которых нет симптомов коронавируса, но карантин пройдут все

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Эвакуированные из Китая украинцы будут помещены в карантин на территории санатория министерства внутренних дел в Полтавской области.

Самолет с 73 гражданами, в числе которых иностранцы, приземлится в аэропорту Харькова, после чего людей отвезут к месту временного размещения. Все они были допущены на борт ввиду отсутствия симптомов острой респираторной инфекции, характерных для коронавируса, но двухнедельный карантин обязателен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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ИСТОЧНИК KP.RU