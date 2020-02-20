2020-02-20T10:56:22+03:00
В мире

Эвакуированные из Китая украинцы проведут две недели в санатории под Полтавой

На борт пустили граждан, у которых нет симптомов коронавируса, но карантин пройдут все
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Эвакуированные из Китая украинцы будут помещены в карантин на территории санатория министерства внутренних дел в Полтавской области.

Самолет с 73 гражданами, в числе которых иностранцы, приземлится в аэропорту Харькова, после чего людей отвезут к месту временного размещения. Все они были допущены на борт ввиду отсутствия симптомов острой респираторной инфекции, характерных для коронавируса, но двухнедельный карантин обязателен.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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