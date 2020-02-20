Эвакуированные из Китая украинцы проведут две недели в санатории под Полтавой
Эвакуированные из Китая украинцы будут помещены в карантин на территории санатория министерства внутренних дел в Полтавской области.
Самолет с 73 гражданами, в числе которых иностранцы, приземлится в аэропорту Харькова, после чего людей отвезут к месту временного размещения. Все они были допущены на борт ввиду отсутствия симптомов острой респираторной инфекции, характерных для коронавируса, но двухнедельный карантин обязателен.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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