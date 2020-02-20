2020-02-20T11:24:40+03:00
В мире

Самолёт с эвакуированными из Уханя украинцами приземлялся в Киеве ради дозаправки

Он летит в Харьков
Ася КУЗНЕЦОВА
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В украинском самолёте, вылетевшем из Китая, находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачиВ украинском самолёте, вылетевшем из Китая, находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачиФото: Иван ВИСЛОВ
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Боинг 737-73V авиакомпании Sky Up, на борту которого летят эвакуированные из китайского Уханя граждане Украины и иностранцы, утром приземлился в киевском аэропорту "Борисполь" на дозаправку. После этого он отправится в Международный аэропорт Харькова. Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел Украины в соцсети Facebook.

- На борту самолёта, который приземлился в Международном аэропорту "Борисполь" на дозаправку и отправился в аэропорт Харькова, пребывают 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи, - сказано в сообщении.

В заявлении также указано, что по докладам экипажа и медперсонала сопровождения, все на борту самолёта здоровы и могут продолжать полёт.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что самолёт, эвакуировавший украинцев из Уханя, кружит между Харьковом и Днепром, хотя его посадки ждали в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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