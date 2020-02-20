На Украине задержали протестующих из-за эвакуации граждан из Китая

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:49:47+03:00

Административные проколы составят на особенно буйных, тех, что пытались атаковать полицейских

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подтвердил, что группа протестующих из-за эвакуации граждан из Китая задержана. Напомним, самолет с 45 украинцами и 27 иностранцами приземлился 20 февраля. Но провокации начались за несколько дней до вылета лайнера в Ухань, где началось распространение коронавируса. Страх заболеть, подогреваемый провокацией неизвестных, рассылающих смс, заставил людей выйти на улицы.

Эвакуированных поселят в санатории в полтавской области. Утром 20 февраля жители перекрыли дорогу межрегионального значения, жгли покрышки. В итоге к месту власти пригнали военную спецтехнику.

Аваков сообщил, что всем задержанным участникам протеста выпишут административные протоколы. Активисты, как сообщает Полтавская газета, инициировал столкновения с полицией.

- Бактериологического опасности нет, - сообщил в фейсбуке президент Владимир Зеленский, уточнив, что меры безопасности приняты "беспрецедентные".- Но есть другая опасность, о которой я хотел бы сказать. Опасность забыть о том, что все мы люди и все мы - украинцы. Каждый из нас. Включая те, кто оказался в Ухане во время эпидемии.

Россиян среди эвакуированных украинским самолетом нет.

ИСТОЧНИК KP.RU