2020-02-20T15:20:44+03:00
В мире

В посольстве России подтвердили, что россиян среди эвакуированных в Украину из Китая нет

Эвакуация граждан Украины стала поводом для массовых акций протеста у них на Родине
Юлия САЛЬНИКОВА
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Всех пассажиров самолета проверили медикиВсех пассажиров самолета проверили медикиФото: EAST NEWS
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Россияне не были эвакуированы силами Украины из Китая. Это корреспонденту ТАСС подтвердили в посольстве России. Как ранее заявляли киевские власти, из Китая, где произошла вспышка коронавируса, должны вывезти 73 человека на борту украинского самолета. В самолете находятся 48 граждан Украины и 29 иностранцев: 2 из Казахстана, 8 - Аргентина, 5 - Доминиканская республика, 1 - Израиль, 1 - Черногория, 1 - Панама.

Однако, эта новость в разных городах Украины вызвала волну протестов. Анонимные провокаторы стали рассылать гражданам сообщения на телефон с призывами протестовать возвращению сограждан. Сроки эвакуации несколько раз переносили.

До последнего дня в стране не объявляли, где именно вернувшиеся домой украинцы будут проходить карантин. Потому то регионы писали открытые письма президенту с требованием не "подселять" к ним эвакуированных.

20 февраля, когда самолет из Уханя возвращался в Украину, в Новых Санжарах, где находится санаторий, куда заселят на 14 дней вернувшихся, начали перекрывать дороги, жечь покрышки. Чтобы подавить бунт, к месту пригнали военных и БТР.

Самолет из провинции Хубэй уже приземлился в Украине. Всех пассажиров проверили медики и посадили в автобус, который довезет их до Полтавской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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