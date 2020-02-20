"Испугались": Путин с юмором отреагировал на неполадки с микрофоном

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:14:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Небольшой конфуз случился в четверг, 20 февраля, во время выступления президента России Владимира Путина на коллегии Федеральной службы безопасности. Из-за технических неполадок с микрофоном главе государства пришлось прервать свою речь.

Громкий гул раздался в зале спустя всего несколько десятков минут после начала выступления. Кто-то из присутствующих решил пошутить, что колонки начали фонить "из-за наводки". Сам Путин предположил, что участники заседания были просто напуганы подведением итогов года.

"Испугались" — констатировал президент с улыбкой.

Сайт kp.ru писал, что во время выступления на коллегии глава государства отметил успехи силовиков в предотвращении преступлений террористической направленности, поблагодарил США за предоставление информации о планируемых терактах и поручил ФСБ обеспечить безопасность во время проведения праздничных мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762013" frameborder="0"></iframe> Путин пошутил о неполадках с микрофоном на заседании коллегии ФСБ.Путин шутливо предположил, что сотрудники ФСБ «испугались» предстоящего обсуждения и подведения итогов года

ИСТОЧНИК KP.RU