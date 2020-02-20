Шестерых россиян задержали в Дании по подозрению в контрабанде кокаина

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:57:02+03:00

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Правоохранительные органы Дании задержали шестерых россиян по подозрению в контрабанде кокаина. Наркотики перевозили на борту зарегистрированного на Багамах контейнеровоза Duncan Island, которое следовало из шведского Хельсингборга в Санкт-Петербург.

Судно остановили для проверки в субботу, 15 февраля, в порту города Гедсер. Правоохранители нашли 100 кг кокаина стоимостью около 50 миллионов долларов и задержали 24 членов экипажа, включая пятерых россиян. Их отправили в следственный изолятор до 27 февраля, сообщила представитель пресс-службы датской полиции Сара Шлютер.

Также арестованы три человек, ожидавшие партию наркотиков в порту. В их числе 50-летний россиянин. Также под стражей по этому уголовному делу оказались граждане Украины, Польши, Латвии, Эквадора и Филиппин, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что ранее в рамках проекта Стратегии государственной антинаркотической политики России были опубликованы данные социологических исследований на эту тему. Оказалось, что в нашей стране около 1,9 миллиона регулярно или эпизодически употребляют запрещенные вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU