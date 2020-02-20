Белоруссия поблагодарила Россию за эвакуацию своих граждан из Китая

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:51:39+03:00

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Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас поблагодарил российское правительство за эвакуацию десяти граждан республики из охваченного коронавирусом китайского города Ухань.

Сайт kp.ru писал, что всех этих людей вывезли из страны спецрейсом министерства обороны РФ вместе с нашими соотечественниками и уроженцами других стран СНГ. В начале февраля КНР экстренно покинули 146 человек. По прибытию в Тюменскую область их поместили на двухдневный карантин в лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель", где были созданы все условия для благоприятного времяпровождения.

Румас направил слова признательности своему российскому коллеге Михаилу Мишустину и выразил надежду на дальнейшее взаимодействие в духе дружбы, сотрудничества и взаимопонимания.

"Также глава белорусского правительства пожелал Михаилу Мишустину крепкого здоровья, добра и благополучия", - сообщается на сайте Совета министров республики.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758836" frameborder="0"></iframe> Эвакуированные из Уханя россияне на борту самолета, направляющегося в Россию, рассказали о своих ощущениях.

ИСТОЧНИК KP.RU