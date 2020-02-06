Россияне - об эвакуации из Уханя: «Нас предупредили, если кто простынет, сразу отправят в инфекционку»

Эвакуация российских граждан из китайского города Ухань, в котором вспыхнула эпидемия нового коронавируса, напоминала кадры постапокалиптического кино. На часах два часа ночи. Брюхо военно-транспортного самолета Ил-76 наполовину закрывал защитный занавес зеленого цвета. Перед ним 128 россиян и 16 граждан стран СНГ встречали люди в костюмах химзащиты. У многих нашивки на рукавах «Осторожно. Биологическая опасность».

Первоначально согласились на эвакуацию 147 человек. Правда, перед самым отлетом три человека передумали и остались в Китае.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/758790" frameborder="0"></iframe> Военные медики и вирусологи прибыли в Ухань для эвакуации россиян.Два самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России Ил-76 вылетел с аэродрома Восточного военного округа во вторник в город Ухань Китайской народной республики

За россиянами в Ухань прибыли два самолета. В первом разместили группу из 80 человек, во втором - еще 64. Среди летевших было четверо детей: старшему - 4 года, а младшему - всего 7 месяцев. Вместе с эвакуированными на борту находились военные медики и вирусологи. Они регулярно измеряли температуру пассажиров с помощью бесконтактных термометров и меняли у всех медицинские маски.

Лететь предстояло в Тюмень. 14 дней все эвакуированные проведут на карантине в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель», в 30 км от города.

«Комсомолка» публикует рассказы участников эвакуации.

«ЗАБРАЛИ ВСЮ ОДЕЖДУ. И ПАСПОРТ»

Виктория Маковцова:

what_does_the_fox_say4 Виктория Маковцова

- Самолет у нас был не пассажирский, а военный. А что такое военный самолет? Борт, предназначенный для военных операций. Когда ты не просто садишься в удобное кресло, а размещаешься плечом к плечу (очень тесно) на четырех рядах. В таком положении мы провели 13 часов (два часа длилась дозаправка в Улан-Удэ и затем 5 часов полет до Тюмени), - говорит Виктория. - Во время полета кормили настоящим армейским сухпайком. А еще у нас был импровизированный туалет. Ведро без смыва, которое еще и наполняется, и палатка сверху. Я старалась туда не ходить. После одного похода эмоций мне хватило.

- По прилету нас долго не выпускали из самолета. Не было команды. Мы стали сильно замерзать и увидели сложенные пледы. Нам их выдали, мы укутались. И в этот момент нас стали выпускать по одному. Когда мы спускались по трапу, нам выдавали дезинфекторы, салфетки и салфетки для ручной клади.

- Когда приехали в санаторий нам сказали снять всю одежду. Верхнюю одежду продезинфицировать и повесить на балкон проветриваться. А остальную одежду - собрать в мешок и подписать. В течение суток ее тоже должны продезинфицировать. Кстати, у нас забрали паспорта, - добавляет Виктория. - В санатории нам выдали белые халаты и полосатые пижамы. И сказали, чтобы мы старались не простывать. Если кто-то простынет, то его сразу отправят в инфекционку.

БАНКА СОЛЕНЫХ ОГУРЦОВ - РОМАНТИКА!

Полина Данданова:

polinadandanova88 Полина Данданова

- Дорога была очень тяжелой. Почти 12 часов в пути на военном самолете, даже не хочется это вспоминать, но все это позади. Сейчас мы все счастливые и здоровые, - рассказывает Полина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758836" frameborder="0"></iframe> Эвакуированные из Уханя россияне на борту самолета, направляющегося в Россию, рассказали о своих ощущениях.

Ксения Верушкина:

kseniaverushkina Ксения Верушкина

- У меня было два развития событий. Первый: остаться в абсолютно закрытом Ухане и ждать, пока его откроют (до конца февраля как минимум), а потом ехать домой. Второй: эвакуироваться и отправиться на карантин. Я решила уехать, потому что я уволилась с работы и мне делать в Китае в данный момент больше нечего, - рассказывает Ксения. - В санатории, куда нас привезли, обещают приносить еду в комнаты. Когда мы заехали, нас ждал супер-набор еды: конфеты «Ромашка», печенье, фрукты и банки соленых огурцов! Романтика. На улицу нас не выпускают, но зато есть балкон.

«Я ЕЩЕ ПОСМЕЯЛАСЬ: «ЭТО НАШ ТУАЛЕТ?!»

Анна Коняхина:

konyakhinna Анна Коняхина в Instagram

- Моя первая эвакуация, надеюсь, что и последняя. Я ожидала нечто подобное, и не рассчитывала на мягенькие кресла. Но когда увидела удобства нашего воздушного судна, очень сильно удивилась, - признается Анна. - На входе стояли две туалетные палатки. Такие, как мы берем на отдых на пляж или кто, куда обычно ездит. Одна - мужская, другая - женская. Я сначала в шутку спросила: «А не туалет ли это? Ха-ха». Туалет. Ну а сидения отдельная песня. Я думала, мы, как десантники, будем сидеть по бокам, пристегнутые вертикальными ремнями безопасности и с парашютами. А мы сидели как в электричке, на железных скамейках, и вообще без каких-либо ремней. Но у каждого был очень теплый плед, полтора литра воды и армейский сух паек. Не знаю, то ли я была голодная, то ли соскучилась по столовской еде, но паек был великолепен!

«ДЛЯ МУЖЧИН ПОХОД В ТУАЛЕТ БЫЛ АТТРАКЦИОНОМ»

Ольга Бредихина:

olialia18 За 4 года работы учителем, мои уроки отменялись по разным причинам, но чтоб из-за эвакуации, это нонсенс!

- Нас поселили в санаторий. В целом, условия хорошие, думала, будет хуже. В комнате живет по два человека (некоторых эвакуированных селили втроем - ред.) Запрета на выход из комнаты нам не давали, но четко пояснили: если мы выйдем и столкнемся с другими эвакуированными, то еще +14 дней карантина, - рассказывает Ольга. - А что касается туалетов на борту самолета, то я сама туда не заходила. Но как мне рассказали, по сути, это было что-то типа биотуалета, но сильно напоминающее ведро. К слову, было очень забавно наблюдать за мужчинами, которые отправлялись в эти «туалеты». Палатки были довольно низкие, а все мужчины, так вышло, наоборот, высокие, поэтому для них поход в уборную был особый аттракцион.

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