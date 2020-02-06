«Все медики в химзащите, а мы - в одинаковых пижамах»: эвакуированные из очага коронавируса рассказали, как их встретили в России

Это путешествие сложно назвать комфортным: вместо пассажирских кресел - скамейки для десантников вдоль бортов. Вместо горячего питания - армейский сухой паек. Вместо улыбающихся стюардесс - военные медики в защитных комбинезонах, вооруженные термометрами: за время полета за температурой тела каждого пассажира следили так же тщательно, как и за показателями приборов в кабине пилота.

Весь багаж еще до вылета из Китая сложили в середине салона и накрыли брезентом. Сумки и чемоданы стали импровизированными кроватками для самых юных пассажиров рейса Ухань - Тюмень, измученные малыши - а всего из Китая эвакуировали четверых детей, младшему из которых 7 месяцев, а старшему 4,5 года, - почти весь полет проспали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/758790" frameborder="0"></iframe> Военные медики и вирусологи прибыли в Ухань для эвакуации россиян.Два самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России Ил-76 вылетел с аэродрома Восточного военного округа во вторник в город Ухань Китайской народной республики

Но пассажиры этих необычных рейсов военно-транспортных самолетов Ил-76 все равно рады, что их наконец вывезли из очага эпидемии, и не скупились на слова благодарности.

Россиян из Уханя доставил в Тюменскую область самолет Ил-76 ВКС России.Фото: Кира Санникова

- Спасибо всем, кто помогал нам. Мы очень довольны. Ждали, ждали вас. Наконец-то, можно сказать, спасли нас! - благодарил военных один из пассажиров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758836" frameborder="0"></iframe> Эвакуированные из Уханя россияне на борту самолета, направляющегося в Россию, рассказали о своих ощущениях.

Лететь из Уханя в Тюмень около 12 часов, во время дозаправки в Бурятии пассажиры оставались в салоне. 5 февраля первый самолет ВКС доставил в Россию 80 человек. Остальные 64 прибыли вторым бортом.

Кроме россиян в самолетах были еще десять граждан Беларуси, один гражданин Армении, один - Украины и три гражданина Казахстана. Перед посадкой в Ухане и по прилете в Тюмень пассажиров дополнительно проверили. Ни у кого из них не было повышенной температуры или симптомов коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758870" frameborder="0"></iframe> Эвакуированные из Уханя благодарят военных медиков за спасение.

Таможенный и пограничный контроль пассажиры прошли прямо на борту. Для этого сотрудники обоих ведомств, поднявшиеся в самолет, облачились в специальную защитную одежду. Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, для багажа пассажиров на аэродроме специально подготовили участок. Все сумки и чемоданы сперва выгрузили туда, чтобы обработать от инфекций, а сами самолеты после перелета из Китая также продезинфицировали.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.Фото: Евгения ГУСЕВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758938" frameborder="0"></iframe> Эвакуированные из охваченного эпидемией коронавируса Уханя россияне приземлились в Тюмени.Два военных самолета доставили в Россию в общей сложности 144 человека

Эвакуированные прямо из самолетов на автобусах отправились в лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель», расположенный в 28 километрах от Тюмени.

В «мирное время» в санатории занимались реабилитацией пациентов после эндопротезирования суставов и тех, кто перенес онкологические заболевания («КП» пока не удалось узнать, имела ли место экстренная выписка пациентов центра или он на момент эвакуации из Китая стоял пустой). Но здесь все было подготовлено для того, чтобы люди могли комфортно провести две недели, - ровно столько продлится карантин. Все медицинские сотрудники «Градостроителя» прошли дополнительную подготовку. К ним на помощь из Москвы направлены три врача-специалиста: инфекционист, пульмонолог и реаниматолог.

- В санатории установлено видеонаблюдение, есть специальные прачечные, дезинфекционные камеры. Все организовано так, что рисков распространения вируса нет никаких. Горожанам бояться нечего, - заверила Анна Попова.

- Медицинское наблюдение будет проводиться 14 дней, во время которых эвакуированные не смогут покинуть центр, - подчеркнула Анна Попова. - Когда их принимали на борт, посольство России в Китае предупредило их о карантине. Все прибывшие находятся под наблюдением медработников, которые приходят к ним в специальной защитной одежде.

- Реабилитационный центр полностью обеспечен необходимым медоборудованием и медикаментами, - рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Тюменская область. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко (в центре) в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель", где будут размещены эвакуированные граждане РФ из Китая. Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения РФ/ТАСС

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758893" frameborder="0"></iframe> Эвакуированных из Китая россиян привезли в санаторий.Здесь они будут находится две недели на карантинеМария САННИКОВА

По периметру санатория дежурят сотрудники Росгвардии, которые никого не впускают и не выпускают без специальных разрешений.

Почему именно «Градостроитель» был выбран для карантина эвакуированных? Ответ на этот вопрос дал губернатор Тюменской области Александр Моор:

Он далеко от населенных пунктов, здесь есть свои очистные сооружения. Продуманы все способы доставки еды и медикаментов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758900" frameborder="0"></iframe> Лечебный центр под Тюменью, где разместят эвакуированных из Уханя.Доставленные в Россию люди проведут ближайшие две недели в 28 километрах от Тюмени на карантине

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Выходить из комнат нам запретили»

Как сейчас чувствуют себя эвакуированные, корреспонденту «Комсомольской правды» рассказала одна из них. Анна Коняхина - жительница Владивостока. Она - хореограф, полгода назад уехала в Ухань на работу.

- Комнаты в санатории на два-три человека. Но вот у меня на двоих. В комнатах есть телевизор, холодильничек, чайник, кружки, фрукты, печеньки, конфетки, вода - сказали, что это все будет всегда. Средства личной гигиены есть, шампуни и щетки. У нас в комнате даже балкончик имеется. Питание четырехразовое, но сказали, что еду будут приносить в комнату, потому что из нее нам выходить нельзя. Если мы вышли из комнаты и с кем-то столкнулись в коридоре, то наши 14 дней будут отсчитывать заново. (Кстати, мы разговаривали с Анной по телефону, так что карантин не нарушали. - Ред.)

Памятка для эвакуированных из Уханя россиян.

- А на балкон?

- Балкон двойной - нашу и соседнюю комнаты соединяет балкон. На балкон выходить можно, но надо убедиться, что больше никого там нет или никто не выйдет. Все строго. Забрали верхнюю одежду, в которой мы приехали. Выдали нам пижамы. Каждый день будут обследовать. Если какие-то жалобы есть, нужно сразу же сообщать, ничего не утаивать.

- Воздух в комнатах очищается? Чем-то оборудована комната?

- У нас в комнатах установлен аппарат для обеззараживания воздуха. Чувствую себя как героиня какого-то фильма начиная с аэропорта. Все в биохимзащите, в самолете - в противогазах, здесь все тоже с ног до головы в защите… И мы ходим в пижамах одинаковых…

Помещение в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель".

- Мама волнуется? Созванивались с родными?

Да, конечно. Уже созванивались, все успокоились. Нам местные сим-карты выдали на каждого, кому необходимо. Условия хорошие. Но, конечно, карантин есть карантин…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россиян, эвакуированных из Китая в Тюмень, доставили на автобусах в санаторий

В лечебно-оздоровительном центре они пробудут две недели (подробности)

Своих не бросаем! Волонтеры и добровольцы запустили флешмоб в поддержку эвакуированных из Китая россиян

Люди публикуют посты в ответ на гневные заявления тех, кто высказывались против эвакуации наших сограждан и размещения их на территории Тюменской области (подробности)