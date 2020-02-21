В Хубэе число погибших от коронавируса выросло до 2144 человек
За последние сутки в провинции от "китайского вируса" скончались 115 человек
Изменить размер текста:
Комитет здравоохранения провинции Хубэй заявило, что число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 2144 человек. При этом общее число заражений возросло до 62 422.
Таким образом, за последние сутки в провинции от "китайского вируса" скончались 115 человек.
Россиян вывезли из провинции Хубэй.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»