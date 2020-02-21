В Хубэе число погибших от коронавируса выросло до 2144 человек

21 Февр. 2020 2020-02-21T04:13:00+03:00

За последние сутки в провинции от "китайского вируса" скончались 115 человек

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Комитет здравоохранения провинции Хубэй заявило, что число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 2144 человек. При этом общее число заражений возросло до 62 422.

Таким образом, за последние сутки в провинции от "китайского вируса" скончались 115 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758720" frameborder="0"></iframe> Россиян вывезли из провинции Хубэй.

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ИСТОЧНИК KP.RU