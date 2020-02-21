"Обесчеловечивание": Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации граждан из КНР

21 Февр. 2020 2020-02-21T05:09:05+03:00

Официальный представитель МИД РФ назвала символичным тот факт, что протесты происходят в дни шестилетней годовщины акций на Майдане

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об "обесчеловечивании" гражданского общества на Украине. Так она прокомментировала скандальную ситуацию в украинском поселке Новые Санжары, где проходят митинги против размещения в санатории эвакуированных из КНР.

Захарова назвала символичным тот факт, что протесты происходят в дни шестилетней годовщины переворота на Майдане.

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ИСТОЧНИК KP.RU