21 Февр. 2020 2020-02-21T06:38:09+03:00

"Взяты под охрану": Гончарук рассказал о состоянии эвакуированных из Китая украинцев Фото: REUTERS

По словам премьера страны, безопасность на территории санатория в Новых Санжарах обеспечивают 300 военнослужащих

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинцы и иностранцы, которых эвакуировали из Китая из-за вспышки коронавируса, находятся в безопасности в санатории в Новых Санжарах.

По словам политика, их взяли под охрану военнослужащие Нацгвардии Украины. Также безопасность украинцев обеспечивают 300 военнослужащих страны. Полиция усилила патрулирование в регионе.

- Все эвакуированные люди прошли проверку и не имеют симптомов острых респираторных заболеваний. Люди в полной безопасности, - отметил премьер Украины.

Напомним, эвакуация украинцев из КНР из-за коронавируса сопровождалась массовыми беспорядками с участием жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Митингующие забрасывали камнями автобусы с эвакуированными соотечественниками.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в поселке Новые Санжары протестующие побили окна автобуса с эвакуированными из Китая людьми. У санатория для эвакуированных их Китая украинцев начались столкновения протестующих с полицией. Местные жители грозятся поджечь санаторий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762125" frameborder="0"></iframe> Жители Новых Санжар атаковали автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами.Протестующие окружили автобусы с эвакуированными и бросали камни в окна. Как сообщают местные СМИ, одному из пассажиров автобуса разбили голову

ИСТОЧНИК KP.RU