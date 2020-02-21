"Взяты под охрану": Гончарук рассказал о состоянии эвакуированных из Китая украинцев
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинцы и иностранцы, которых эвакуировали из Китая из-за вспышки коронавируса, находятся в безопасности в санатории в Новых Санжарах.
По словам политика, их взяли под охрану военнослужащие Нацгвардии Украины. Также безопасность украинцев обеспечивают 300 военнослужащих страны. Полиция усилила патрулирование в регионе.
- Все эвакуированные люди прошли проверку и не имеют симптомов острых респираторных заболеваний. Люди в полной безопасности, - отметил премьер Украины.
Напомним, эвакуация украинцев из КНР из-за коронавируса сопровождалась массовыми беспорядками с участием жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Митингующие забрасывали камнями автобусы с эвакуированными соотечественниками.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в поселке Новые Санжары протестующие побили окна автобуса с эвакуированными из Китая людьми. У санатория для эвакуированных их Китая украинцев начались столкновения протестующих с полицией. Местные жители грозятся поджечь санаторий.
Жители Новых Санжар атаковали автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами.Протестующие окружили автобусы с эвакуированными и бросали камни в окна. Как сообщают местные СМИ, одному из пассажиров автобуса разбили голову
ИСТОЧНИК KP.RU
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