Автомобилисты оценили идею увеличения налога на старые машины

21 Февр. 2020 2020-02-21T08:56:07+03:00

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В федерации автовладельцев России оценили предложение Минпромторга увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили с экологическим классом «Евро 3».

Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов отметил, что автовладельцы воспримут данное нововведение негативно. Основная причина в том, что подавляющее большинство автомобилей в стране в среднем 13,5 лет.

- Автовладельцы однозначно воспримут это негативно. Средний возраст автомобилей в России — 13,5 года. Учёт автомобилей с низким экологическим классом вообще не вёлся, у нас огромное количество транспортных средств, у которых в свидетельстве о регистрации не стоит отметка «Евро», — комментирует RT Клевцов.

Эксперт напомнил, что транспортный налог в России уже включен в стоимость топлива, а помимо этого автомобилисты ежегодно его платят.

-Экологию это не спасет, улучшить показатели можно только в том случае, если у водителей появятся экологические стимулы и возможность купить новые авто. Ведь на старых машинах люди ездят не потому, что хотят портить природу, а из-за отсутствия денег, - заключил представитель ФАР.

По словам Клевцова, инициатива Минпромторга «де-факто называется введением экологического налога».

Ранее в Минпромторге предложили с 2021 года увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.

По данным ГИББ в России зарегистрировано 2,1 млн машин класса «Евро-0», на «Евро-2» приходится 2,6 млн машин, а на «Евро-3» - 4,8 млн автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU