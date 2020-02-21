2020-02-21T08:56:07+03:00
Общество

Автомобилисты оценили идею увеличения налога на старые машины

Предложение поступило от Минпромторга
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments17
В федерации автовладельцев оценили идею изменить транспортный налог на старые автоВ федерации автовладельцев оценили идею изменить транспортный налог на старые автоФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В федерации автовладельцев России оценили предложение Минпромторга увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили с экологическим классом «Евро 3».

Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов отметил, что автовладельцы воспримут данное нововведение негативно. Основная причина в том, что подавляющее большинство автомобилей в стране в среднем 13,5 лет.

- Автовладельцы однозначно воспримут это негативно. Средний возраст автомобилей в России — 13,5 года. Учёт автомобилей с низким экологическим классом вообще не вёлся, у нас огромное количество транспортных средств, у которых в свидетельстве о регистрации не стоит отметка «Евро», — комментирует RT Клевцов.

Эксперт напомнил, что транспортный налог в России уже включен в стоимость топлива, а помимо этого автомобилисты ежегодно его платят.

-Экологию это не спасет, улучшить показатели можно только в том случае, если у водителей появятся экологические стимулы и возможность купить новые авто. Ведь на старых машинах люди ездят не потому, что хотят портить природу, а из-за отсутствия денег, - заключил представитель ФАР.

По словам Клевцова, инициатива Минпромторга «де-факто называется введением экологического налога».

Ранее в Минпромторге предложили с 2021 года увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.

По данным ГИББ в России зарегистрировано 2,1 млн машин класса «Евро-0», на «Евро-2» приходится 2,6 млн машин, а на «Евро-3» - 4,8 млн автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В партии Зеленского предложили «теоретический» способ проведения «выборов» в Крыму
«Что, чёрт побери, это было?»: Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Автомобилисты оценили идею увеличения налога на старые машины
В деле о самоубийстве экс-начальника управления ФСИН появился первый фигурант
Байден прокомментировал публикацию о «намерении» России помочь переизбранию Трампа
В России снизились цены на авиабилеты
Суд Греции приговорил еще двух российских моряков к 395 годам тюрьмы
В Минюсте рассказали о снижении штрафов для юрлиц
Российские медики рассказали об угрозе скрытого заражения коронавирусом
Сечин рассказал Путину об итогах своих переговоров с Лукашенко
Хуситы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии
"Взяты под охрану": Гончарук рассказал о состоянии эвакуированных из Китая украинцев
"Обесчеловечивание": Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации граждан из КНР