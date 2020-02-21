2020-02-21T09:19:21+03:00
Звезды

«Что, чёрт побери, это было?»: Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

Американский лидер также оценил шутку Питта, которую тот произнес во время получения статуэтки
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Что, чёрт побери, это было?»: Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»«Что, чёрт побери, это было?»: Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»Фото: REUTERS
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На митинге в штате Колорадо президент США Дональд Трамп со сторонниками обсудил прошедшую церемонию «Оскар» и раскритиковал решение киноакадемиков, отдавших главную золотую статуэтку фильму из Южной Кореи «Паразиты».

«Что, чёрт побери, это было? У нас достаточно проблем в торговых отношениях с Южной Кореей, и они дают им «Лучший фильм года»? Он хорош? Я не знаю. Давайте вспомним «Унесённых ветром», можем мы вернуть «Унесённых ветром», пожалуйста? Столько хороших фильмов... и лучший фильм из Южной Кореи? Такое бывало раньше?», - сказал американский лидер.

Отдельно глава Белого дома отметил шутку Брэда Питта об импичменте. На получении статуэтки актер заявил, что у него только 45 секунд, что на 45 секунд больше, чем сенат дал помощнику Трампа по вопросам нацбезопасности Джону Болтону.

Речь шла о том, что Болтона не вызвали на допрос, хотя тот мог стать ключевым свидетелем.

Трамп назвал Питта «умником» и отметил, что никогда не был его фанатом.

Напомним, главный Оскар 2020 завоевал фильм «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо. Кинокритики также дали картине статуэтки в номинациях «Лучший зарубежный художественный фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий». Брэд Питт был признан «Лучшим актером второго плана».

ИСТОЧНИК KP.RU

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