21 Февр. 2020 2020-02-21T10:14:08+03:00

Такие же погоны получили пять сотрудников ФССП

Изменить размер текста: A A

Помощнику главы Министра внутренних дел, официальному представителю МВД РФ Ирине Волк присвоено звание генерал-майора полиции. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Присвоить специальное звание генерал-майора полиции Волк Ирине Владимировне», - говорится в тексте указа, который размещен в пятницу на портале правовой информации.

Российский лидер также присвоил пять генеральских званий сотрудникам Федеральной службы судебных приставов России. Сред них заместитель главного судебного пристава Игорь Савенко, а также все заместители директора ФССП: Ольга Помигалова, Елена Захаркина Сергей Белоусов, Владимир Воронин.

Карьера Ирины Волк началась в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями, где она разбиралась с кредитными махинациями и писала пресс-релизы для телеканалов. В 2011 году она стала главой пресс-службы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. В 2019 официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк заняла должность помощника главы ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU