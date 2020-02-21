Лукашенко заявил, что Путин сделал Минску «неожиданное предложение» по поставкам нефти

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:43:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе телефонного разговора российский лидер Владимир Путин сделал Минску «неожиданное предложение» по поставкам нефти

Лукашенко сообщил, что Путин предложил Белоруссии сохранить финансовые условиях прошлого года по поставкам российской нефти, а также предложил компенсировать Минску выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин.

Напомним, белорусский и российский лидеры обсудили вопрос поставки нефтина встрече в Сочи 11 февраля. В Кремле сообщили, что встреча прошла «в позитивном ключе», но вопрос по стоимости нефти ещё не решён.

Накануне Глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил Владимиру Путину об итогах своих переговоров Александром Лукашенко. Стороны обсуждали дальнейшее сотрудничество в сфере энергетики. Глава российской компании отметил, что ценит доверительные отношения с Минском и сообщил, что президент Белоруссии опросил у него совета по ситуации с нефтью.

ИСТОЧНИК KP.RU