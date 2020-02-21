2020-02-21T11:43:11+03:00
Экономика

Лукашенко заявил, что Путин сделал Минску «неожиданное предложение» по поставкам нефти

Президент Белоруссии рассказал о телефонном разговоре с российским лидером
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Лукашенко заявил, что Путин сделал Минску «неожиданное предложение» по поставкам нефтиЛукашенко заявил, что Путин сделал Минску «неожиданное предложение» по поставкам нефтиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе телефонного разговора российский лидер Владимир Путин сделал Минску «неожиданное предложение» по поставкам нефти

Лукашенко сообщил, что Путин предложил Белоруссии сохранить финансовые условиях прошлого года по поставкам российской нефти, а также предложил компенсировать Минску выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин.

Напомним, белорусский и российский лидеры обсудили вопрос поставки нефтина встрече в Сочи 11 февраля. В Кремле сообщили, что встреча прошла «в позитивном ключе», но вопрос по стоимости нефти ещё не решён.

Накануне Глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил Владимиру Путину об итогах своих переговоров Александром Лукашенко. Стороны обсуждали дальнейшее сотрудничество в сфере энергетики. Глава российской компании отметил, что ценит доверительные отношения с Минском и сообщил, что президент Белоруссии опросил у него совета по ситуации с нефтью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новейший истребитель МиГ-35 получил патент на посадку в беспилотном режиме
Лукашенко заявил, что Путин сделал Минску «неожиданное предложение» по поставкам нефти
В Москве пожарные спасли из горящего дома кота и пятерых человек
Задержаны мошенники, которые украла с банковских карт россиян более 3 млн рублей
Дачников вновь предложили штрафовать за борщевик на участках
Под наблюдением врачей в России остаются почти 13 тыс. человек, прибывших из Китая
Киев работает над новой редакцией Минских соглашений
Путин: Россию и Украину "растаскивают", чтобы избежать конкуренции
"Поедающий снег" поезд из России произвел фурор в Финляндии
В США назвали преимущества российского Су-35 перед американским F-15EX
Официальному представителю МВД РФ Ирине Волк присвоено звание генерал-майора
В Китае назвали сроки проведения испытаний вакцины от коронавируса
В партии Зеленского предложили «теоретический» способ проведения «выборов» в Крыму
«Что, чёрт побери, это было?»: Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Автомобилисты оценили идею увеличения налога на старые машины
В деле о самоубийстве экс-начальника управления ФСИН появился первый фигурант
Байден прокомментировал публикацию о «намерении» России помочь переизбранию Трампа
В России снизились цены на авиабилеты
Греческий суд приговорил еще двух российских моряков к 395 годам тюрьмы
В Минюсте рассказали о снижении штрафов для юрлиц
Российские медики рассказали об угрозе скрытого заражения коронавирусом
Сечин рассказал Путину об итогах своих переговоров с Лукашенко
Хуситы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии
"Взяты под охрану": Гончарук рассказал о состоянии эвакуированных из Китая украинцев
"Обесчеловечивание": Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации граждан из КНР