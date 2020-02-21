Умер Николай Тонский из фильма "Особенности русской бани"

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:14:53+03:00

Николай Тонский сыграл главную роль в комедии "Триста лет спустя" Фото: кадр из фильма

В возрасте 52 лет умер Николай Тонский. Актер еще несколько лет назад попал в аварию, но так и не смог восстановиться

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В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что умер Николай Тонский - российский актер, сыгравший в таких фильмах, как "Особенности русской бани" и "Шоу-бой2.

Также ему досталась главная роль в комедийной киноленте Виктора Волкова "Триста лет спустя".

Согласно данным Пятого канала, артиста не стала в возрасте 52 лет. Николая нашли мертвым в его собственной квартире. Причины смерти не называются, но несколько лет назад Тонский попал в серьезную аварию, после которой так и не смог восстановиться.

Сайт kp.ru писал, что несколькими днями ранее из жизни ушел грузинский режиссер Георгий Шенгелая. Первого мужа Софико Чиаурели не стало на 83-м году жизни. После него остались такие фильмы, как "Смерть Орфея", "Пиросмани", "Алавердоба", "Путешествие молодого композитора" и "Мелодии Верийского квартала".

ИСТОЧНИК KP.RU