2020-02-21T13:41:11+03:00
Политика

В Кремле сообщили об отсутствии даты нового саммита «нормандской четверки»

Песков заявил, что первым делом необходимо реализовать договоренности парижской встречи
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Кремле сообщили об отсутствии даты нового саммита «нормандской четверки»В Кремле сообщили об отсутствии даты нового саммита «нормандской четверки»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Конкретной даты проведения саммита «нормандской четверки» пока нет, еще необходимо реализовать договоренности парижской встречи. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, конкретной даты нет (…) необходимо четко понять, в какой степени и как были реализованы договоренности, достигнутые во время парижского саммита», - сказал представитель Кремля.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне вопрос проведения саммита в нормандском формате в ходе телефонного разговора обсуждали президент России Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель

Напомним, ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что при оценке целесообразности проведения нового саммита в «нормандской четверки», Москва первым делом будет смотреть на выполнение Минских соглашений, которые, по его словам, не только «откровенно саботируют» украинские власти. В свою очередь министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что достигнутые в Минске соглашения «исчерпали себя и требуют перемен», более того Киев уже работает над изменением договоренностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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