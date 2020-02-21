2020-02-21T14:46:38+03:00
Политика

Песков: с приближением выборов президента США параноидальных сообщений будет все больше

В Кремле прокомментировали публикацию NYT о приписываемых России попытках вмешаться в избирательную кампанию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Песков назвал параноидальной версию о попытках РФ вмешаться в выборы в СШАПесков назвал параноидальной версию о попытках РФ вмешаться в выборы в СШАФото: Евгения ГУСЕВА
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С приближением даты проведения выборов президента США в СМИ будет появляться все больше параноидальных сообщений о том, что Россия якобы пытается вмешаться в избирательный процесс.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнюю публикацию в газете The New York Times, которая посвящена приписываемому Москве содействию в переизбрании Дональда Трампа американским лидером.

"Очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой", - сказал представитель Кремля журналистам.

Напомним, что американские разведслужбы на протяжении нескольких лет безуспешно искали "российский след" в президентских выборах 2016 года. Сайт kp.ru писал, что, по мнению президента РФ Владимира Путина, все это является лишь поводом для давления на Трампа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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