Песков: с приближением выборов президента США параноидальных сообщений будет все больше
С приближением даты проведения выборов президента США в СМИ будет появляться все больше параноидальных сообщений о том, что Россия якобы пытается вмешаться в избирательный процесс.
Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнюю публикацию в газете The New York Times, которая посвящена приписываемому Москве содействию в переизбрании Дональда Трампа американским лидером.
"Очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой", - сказал представитель Кремля журналистам.
Напомним, что американские разведслужбы на протяжении нескольких лет безуспешно искали "российский след" в президентских выборах 2016 года. Сайт kp.ru писал, что, по мнению президента РФ Владимира Путина, все это является лишь поводом для давления на Трампа.
ИСТОЧНИК KP.RU