2019-10-06T15:28:03+03:00
Политика

Путин об обвинениях России во вмешательствах в выборы США: Это было предлогом для давления на Трампа

Разведслужбы США ищут «российский след» в деле уже несколько лет
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент России ответил на обвинения американцев о вмешательстве в выборыПрезидент России ответил на обвинения американцев о вмешательстве в выборыФото: REUTERS
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Владимир Путин прокомментировал обвинения России во вмешательстве в выборы президента США. Ранее американские разведслужбы пытались найти доказательства, и хотя «русский след» обнаружить так и не удалось с 2016 года, в Белом доме по-прежнему верят в историю со шпионами. Президент России обвинения назвал голословными и предположил, что обвинения России были «предлогом для оказания давления на Трампа».

- Но те, кто это делает, не видят и на шаг вперед, - сказал Владимир Путин.

Причем в США говорят не только о выборах 2016 года, но и предстоящих в 2020 году. Сенаторы-демократы заявили о "неизбежном вмешательстве". Владимир Путин даже пошутил по этому поводу на конференции, когда ему задал соответствующий вопрос один из американских журналистов: "Обязательно будем это делать, только не говорите там никому", - сказал президент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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