Вылечившийся от коронавируса китаец снова заразился им

21 Февр. 2020 2020-02-21T17:23:05+03:00

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В Китайской провинции Сычуань зарегистрирован первый случай повторного заражение коронавирусом. Известно, что зараженный уже проходил обследование в одной из больниц города Чэнду и был выписан оттуда в начале января. После этого он находился на домашнем карантине и никуда не выходил.

Через некоторое время ему провели повторный тест на выявление вируса, и он оказался положительным. Заразились ли родственники больного, пока неизвестно, об этом сообщат сразу после проведения теста. Пока в их доме провели дезинфекцию.

Местный представитель комитета по вопросам гигиены здавоохранения сообщил, что больной лечился еще по старому, пятому стандарту. С 19 февраля китайские власти объявили о введении нового, шестого общенационального стандарта лечения коронавируса, пишет издание «Бэйцзин цинняньбао».

Напомним, на 21 февраля китайским коронавирусом заразилось 76 тысяч человек, 2247 погибли. При этом, 18 440 зараженным удалось победить болезнь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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ИСТОЧНИК KP.RU