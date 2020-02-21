2020-02-21T17:23:05+03:00
Общество

Вылечившийся от коронавируса китаец снова заразился им

Это первый случай повторного заражения болезнью
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
в Китае зафиксировали случай повторного заражения коронавирусомв Китае зафиксировали случай повторного заражения коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Китайской провинции Сычуань зарегистрирован первый случай повторного заражение коронавирусом. Известно, что зараженный уже проходил обследование в одной из больниц города Чэнду и был выписан оттуда в начале января. После этого он находился на домашнем карантине и никуда не выходил.

Через некоторое время ему провели повторный тест на выявление вируса, и он оказался положительным. Заразились ли родственники больного, пока неизвестно, об этом сообщат сразу после проведения теста. Пока в их доме провели дезинфекцию.

Местный представитель комитета по вопросам гигиены здавоохранения сообщил, что больной лечился еще по старому, пятому стандарту. С 19 февраля китайские власти объявили о введении нового, шестого общенационального стандарта лечения коронавируса, пишет издание «Бэйцзин цинняньбао».

Напомним, на 21 февраля китайским коронавирусом заразилось 76 тысяч человек, 2247 погибли. При этом, 18 440 зараженным удалось победить болезнь.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дверь не закрывается, душ бьет током: Эвакуированных из Уханя украинцев заселили в санаторий
Высокая честь и большая ответственность: Ирина Волк призналась, что не ожидала получить звание генерал-майора
Вылечившийся от коронавируса китаец снова заразился им
Британка, принявшая ислам, призналась в планировании теракта
На Украине возбудили пять уголовных дел из-за связанных с коронавирусом беспорядков
Учёные нашли новый вид улиток, боящихся изменений климата, и назвали их в честь Греты Тунберг
Российское посольство во Франции назвало причину смерти российского моряка
Росстат назвал три главные жизненные цели российских мужчин
Болгария стала эпицентром антироссийской кампании США, заявили в СВР
Эрдоган обсудит с Путиным напряженную ситуацию в Идлибе
В сети появилось видео посадки горящего самолёта в США
Эксперт оценил идею увеличения транспортного налога на старые машины
Советскую норму о молоке "за вредность" отменили
В Госдуме оценили предложение Украины провести выборы в Крыму
Зеленский назвал Украину Средневековой Европой
В Москве у бизнесмена-миллионера остановилось сердце во время приёма у стоматолога
У эвакуированного с Diamond Princess израильтянина нашли коронавирус
Эксперты назвали подходящие для экстремального туризма регионы России
Жителей итальянской Ломбардии призывают не покидать дома из-за коронавируса
Треть россиян считают нижнюю полку поезда самой безопасной
Новак рассказал о новом ценовом предложении по нефти для Белоруссии
Героиня проекта #ПочтаПобеда Екатерина Григорьевна Дёмина ждет ваших писем
Песков: с приближением выборов президента США параноидальных сообщений будет все больше
Суд заочно приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины Гриценко
Посол России в США назвал главный приоритет страны в военной сфере