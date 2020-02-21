Российское посольство окажет максимальное содействие россиянке, задержанной в Испании по запросу США

21 Февр. 2020 2020-02-21T18:54:13+03:00

В МИДе также отметили, что арест Красиловой может быть связан "с неким обращением американской стороны" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Российское посольство в Испании окажет максимальное содействие россиянке Олесе Красиловой, которую в середине февраля задержали в аэропорту Санта-Крус-де-Тенерифе по запросу США.

Переводчица помещена под стражу на острове Тенерифе, а материалы её дела переданы в соответствующий следственный суд.

В официальном комментарии Департамента информации и печати МИД России сказано, что Красилову посетили офиса почетного консула России на Канарских островах Г. Парады Сантаны. Ей передали вещи и средства личной гигиены.

В МИДе также отметили, что арест Красиловой может быть связан "с неким обращением американской стороны".

- Если это так, налицо новый случай продолжения властями США неприемлемой практики «охоты» за российскими гражданами по всему миру. <...> Продолжим самым внимательным образом следить за ситуацией, добиваться соблюдения прав и законных интересов О. Л. Красиловой, - также сказано в заявлении.

ИСТОЧНИК KP.RU