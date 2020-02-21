2020-02-21T19:32:04+03:00
В мире

Глава ВОЗ о сдерживании эпидемии коронавируса: "Окно возможностей закрывается, мир должен действовать быстрее"

Тедрос Аданом Гебрейесус выступил на пресс-брифинге в Женеве
Ася КУЗНЕЦОВА
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ВОЗ предупредила, что сдерживать распространение коронавируса всё сложнееВОЗ предупредила, что сдерживать распространение коронавируса всё сложнееФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Всемирная организация здравоохранения предупредила, что сдерживать распространение коронавируса всё сложнее, и международная медицина должна действовать быстрее, чтобы контролировать эпидемию.

- Окно возможностей сужается, поэтому мы должны действовать быстро, прежде чем оно полностью закроется, - ответил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на вопрос о том, стали ли летальные случаи в Ливане и Иране "переломным моментом" в процессе борьбы с эпидемией.

- Эпидемия может распространиться в любом направлении, - передаёт National Post слова главы ВОЗ.

Он подчеркнул, что если мировая медицина успеет, кризис будет предотвращён, но если эта возможность будет упущена, мир ожидают серьёзные проблемы.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что по состоянию на 21 февраля коронавирусом заражены уже 76 тысяч человек. Её жертвами стали 2 247 человек, а вылечились 18 440 пациентов. Два дня назад количество выздоровевших впервые превысило число заболевших.

Студентку из Китая, вылечившуюся от коронавирусной инфекции, выписали из больницы в Тюмени.По словам директора Департамента здравоохранения Тюменской области Инны Куликовой, лабораторные анализы показали, что у пациентки "все хорошо"

ИСТОЧНИК KP.RU

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