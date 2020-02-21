Украинский суд разрешил принудительно допросить Порошенко
Суд на Украине разрешил принудительно доставить на допрос бывшего президента Петра Порошенко. Решение принято по ходатайству Государственного бюро расследований. Порошенко вызывают на допрос 28 февраля в качестве свидетеля, сообщает "112.Украина".
На прошлый допрос Госбюро Порошенко не пришёл, потому что был за границей.
- Ходатайство следователя следственной группы о совершении привода удовлетворить. Совершить привод Петра Порошенко для проведения следственного действия – допроса, в процессуальном статусе свидетеля на 14.00 28 февраля, - сказано в документе.
В нём также сказано, что решение суда не подлежит обжалованию.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Порошенко фигурирует в 16 уголовных делах. Разбирательства идут по делам о Минских соглашениях, делу моряков в Керченском проливе и судебной реформе.
В партии "Европейская солидарность" утверждают, что допросы являются политическим давлением на Порошенко со стороны офиса нового президента Украины Владимира Зеленского.
Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса.
ИСТОЧНИК KP.RU