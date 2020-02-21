2020-02-21T20:43:05+03:00
В мире

Украинский суд разрешил принудительно допросить Порошенко

Бывший президент Украины фигурирует в 16 уголовных делах
Ася КУЗНЕЦОВА
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Порошенко фигурирует в 16 уголовных делах, среди них дело о Минских соглашениях, дела моряков в Керченском проливе и судебной реформеПорошенко фигурирует в 16 уголовных делах, среди них дело о Минских соглашениях, дела моряков в Керченском проливе и судебной реформеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Суд на Украине разрешил принудительно доставить на допрос бывшего президента Петра Порошенко. Решение принято по ходатайству Государственного бюро расследований. Порошенко вызывают на допрос 28 февраля в качестве свидетеля, сообщает "112.Украина".

На прошлый допрос Госбюро Порошенко не пришёл, потому что был за границей.

- Ходатайство следователя следственной группы о совершении привода удовлетворить. Совершить привод Петра Порошенко для проведения следственного действия – допроса, в процессуальном статусе свидетеля на 14.00 28 февраля, - сказано в документе.

В нём также сказано, что решение суда не подлежит обжалованию.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Порошенко фигурирует в 16 уголовных делах. Разбирательства идут по делам о Минских соглашениях, делу моряков в Керченском проливе и судебной реформе.

В партии "Европейская солидарность" утверждают, что допросы являются политическим давлением на Порошенко со стороны офиса нового президента Украины Владимира Зеленского.

Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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