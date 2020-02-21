Зеленский пообещал наказать виновных в нападении на вернувшихся из Уханя

21 Февр. 2020 2020-02-21T22:45:10+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что виновные в нагнетании ситуации с эвакуацией украинцев из Уханя, должны понести наказание.

- Времена, когда можно зарабатывать политические баллы ценой общественного порядка и национальной безопасности, закончились. Вчера по вашим указаниям не просто бросали камни в автобусы с людьми. Нет. Это были камни в остатки вашего достоинства, порядочности и чести. А поэтому подчеркиваю, заказчики и организаторы понесут ответственность, - заявил Зеленский в своей социальной сети.

Напомним, что Украина эвакуировала своих граждан из эпицентра распространения коронавируса - китайского города Ухань. Всех эвакуированных привезли в Полтавскую область, где расположен санаторий Нацгвардии Украины. Однако это закончилось столкновениями местных жителей с силовиками, протестующие встретили автобусы с соотечественниками криками и забросали их камнями. Ни у одного из эвакуированных не было диагностировано симптомов ОРВИ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762125" frameborder="0"></iframe> Жители Новых Санжар атаковали автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами.Протестующие окружили автобусы с эвакуированными и бросали камни в окна. Как сообщают местные СМИ, одному из пассажиров автобуса разбили голову

ИСТОЧНИК KP.RU