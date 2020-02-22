Глава Минздрава Украины показала свою комнату в санатории "Новые Санжары"

22 Февр. 2020 2020-02-22T14:44:35+03:00

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Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что она покинула санаторий "Новые Санжары" под Полтавой после общения с эвакуированными из Китая гражданами, которые могут быть потенциальными носителями опасного коронавируса.

Глава ведомства заявила, что прибыла в регион в четверг, 20 февраля, и все это время работала с документами и раздавала поручения. На территорию санатория Скалецкая якобы зашла лишь днем в пятницу, и теперь покинет его лишь через две недели вместе с находящимися на карантине соотечественниками. Она пошла на такой шаг, чтобы успокоить людей, испугавшихся возможного распространения коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762289" frameborder="0"></iframe> Эвакуированная из Уханя девушка показала условия проживания в Новых Санжарах.

Министр уже разместила видео, на котором показала новые условия своего проживания - маленькую комнату и вид из окна. По ее словам, примерно такие же номера выделили всем остальным постояльцам.

"Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь на провокации", - добавила Скалецкая у себя в Facebook.

Сайт kp.ru писал, что несколько дней назад, когда эвакуированных из Уханя людей только привезли в Новые Санжары, местные жители закидали их автобус камнями, побили стекла и напали на полицейских в конвое.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762332" frameborder="0"></iframe> На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…

Люди также грозили поджечь здание санатория, чтобы уберечь своих детей от заразы, и предлагали отослать "потенциальных носителей коронавируса" в Чернобыль или Донбасс.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762398" frameborder="0"></iframe> Глава минздрава Украины показала свою комнату в карантинном санатории.Но уже через сутки Зоряна Скалецкая покинула это помещение

ИСТОЧНИК KP.RU