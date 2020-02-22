Суд впервые отстранил от работы главу коллекторской фирмы за угрозы должникам

22 Февр. 2020 2020-02-22T16:49:42+03:00

Организация отправляла москвичам многочисленные СМС с оскорблениями и угрозами в отношении их близких

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Суд в Москве на шесть месяцев отстранил от работы главу коллекторской фирмы, чьи сотрудники рассылали должникам сообщения с угрозами и нецензурными высказываниями, а также использовали программы автодозвона. Это произошло впервые в российской практике. Об этом сообщили в столичном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«За нарушение законодательства в сфере осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности руководителя ООО "Проф коллекшн" впервые привлекли к административной ответственности с назначением наказания в виде дисквалификации на шесть месяцев», - говорится в сообщении управления.

Расследование начали после жалоб жителей столицы, которым слали многочисленные СМС с оскорблениями и угрозами в отношении близких. Также коллекторы использовали программы автодозвона несмотря на то, что частота звонков должникам ограничена законом с 2017 года.

Напомним, ранее Минюст предложил расширить полномочия ФССП для наблюдения за работой коллекторов. Для этого собираются создать единый реестр профессиональных организаций по возврату просроченной задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU