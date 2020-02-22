2020-02-22T16:49:42+03:00
Происшествия

Суд впервые отстранил от работы главу коллекторской фирмы за угрозы должникам

Организация отправляла москвичам многочисленные СМС с оскорблениями и угрозами в отношении их близких
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Суд впервые отстранил от работы главу коллекторской фирмы за угрозы должникамСуд впервые отстранил от работы главу коллекторской фирмы за угрозы должникамФото: Андрей МИРЕЙКО, Станислав ШЕВЧЕНКО.
Изменить размер текста:

Суд в Москве на шесть месяцев отстранил от работы главу коллекторской фирмы, чьи сотрудники рассылали должникам сообщения с угрозами и нецензурными высказываниями, а также использовали программы автодозвона. Это произошло впервые в российской практике. Об этом сообщили в столичном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«За нарушение законодательства в сфере осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности руководителя ООО "Проф коллекшн" впервые привлекли к административной ответственности с назначением наказания в виде дисквалификации на шесть месяцев», - говорится в сообщении управления.

Расследование начали после жалоб жителей столицы, которым слали многочисленные СМС с оскорблениями и угрозами в отношении близких. Также коллекторы использовали программы автодозвона несмотря на то, что частота звонков должникам ограничена законом с 2017 года.

Напомним, ранее Минюст предложил расширить полномочия ФССП для наблюдения за работой коллекторов. Для этого собираются создать единый реестр профессиональных организаций по возврату просроченной задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд впервые отстранил от работы главу коллекторской фирмы за угрозы должникам
Зеленский принял отставку Тернопольского губернатора из-за протестов в регионе
Олимпийская чемпионка Светлана Журова об обыске у российских биатлонистов: «Не очень честная игра»
Украинская полиция «взяла в кольцо» санаторий с эвакуированными из китайского Уханя
Песков о «поручениях» президента по ВИЧ: «Никогда не слышал об этом»
Кравчук не поверил словам о снижении пенсий на Украине
Глава Минздрава Украины показала свою комнату в санатории "Новые Санжары"
В Италии зафиксирована вторая смерть от коронавируса
Посольство РФ направило в МИД Италии ноту из-за обыска у биатлонистов
МИД России оценил решение суда Гааги по морским претензиям Украины
Российские дипломаты готовы оказать помощь биатлонистам
Секретарь СНБО Украины вылетел в Новые Санжары, где прошли беспорядки
Православные верующие отмечают первую в 2020 году Вселенскую родительскую субботу
Более 11,4 тысячи российских детей ВИЧ-инфицированы
Албания экстрадировала в Россию воевавшего в Сирии сторонника ИГ*
Биатлонист Александр Логинов подозревается в повторном нарушении антидопинговых правил
"Мы не сломаемся, не такой менталитет": Логинов рассказал об обысках в Италии
Союз биатлонистов рассказал, почему полиция нагрянула к Логинову
"И так каждый раз": Скабеева оценила обещание Зеленского наказать за беспорядки
Появилось видео обысков в номерах российских биатлонистов в Италии