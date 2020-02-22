Трамп возмущен решением вернуть в США заболевших коронавирусом

22 Февр. 2020 2020-02-22T20:34:31+03:00

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Президента США Дональда Трампа возмутило решение его советников позволить вернуть в страну 14 заражённых коронавирусом американцев.

Как пишет издание Washington Post со ссылкой на президентскую администрацию, глава Белого дома уверен в том, что зараженных коронавирусом с круизного судна Diamond Princess оставят на карантине в Японии, поскольку ранее ему сообщили о начале эвакуации американских граждан, но не тех, у кого подтвердилось заболевание коронавирусом нового типа или имеются его симптомы.

Позже Госдепартамент и представители Минздрава США приняли решении переправить в страну 14 зараженных американцев и поместить их в изолятор. По данным издания, Трамп был в ярости, когда узнал об этом. Он считает, что это навредит сдерживанию эпидемии.

Напомним, в Японии скончались уже два зараженных коронавирусом пассажира лайнера Diamond Princess. Также заболевание было диагностировано у нескольких россиян.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762003" frameborder="0"></iframe> Пассажиры круизного лайнера «Diamond Princess» прибыли на территорию Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU