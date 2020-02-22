Трамп возмущен решением вернуть в США заболевших коронавирусом
Президента США Дональда Трампа возмутило решение его советников позволить вернуть в страну 14 заражённых коронавирусом американцев.
Как пишет издание Washington Post со ссылкой на президентскую администрацию, глава Белого дома уверен в том, что зараженных коронавирусом с круизного судна Diamond Princess оставят на карантине в Японии, поскольку ранее ему сообщили о начале эвакуации американских граждан, но не тех, у кого подтвердилось заболевание коронавирусом нового типа или имеются его симптомы.
Позже Госдепартамент и представители Минздрава США приняли решении переправить в страну 14 зараженных американцев и поместить их в изолятор. По данным издания, Трамп был в ярости, когда узнал об этом. Он считает, что это навредит сдерживанию эпидемии.
Напомним, в Японии скончались уже два зараженных коронавирусом пассажира лайнера Diamond Princess. Также заболевание было диагностировано у нескольких россиян.
Пассажиры круизного лайнера «Diamond Princess» прибыли на территорию Китая.
ИСТОЧНИК KP.RU
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