2020-02-20T07:46:20+03:00
В мире

Коронавирус диагностировали у ещё двоих россиян с судна Diamond Princess

Их доставят в больницу
Ася КУЗНЕЦОВА
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Ещё двое россиян с круизного лайнера Diamond Princess больны коронавирусом, сообщает российское посольство в ЯпонииЕщё двое россиян с круизного лайнера Diamond Princess больны коронавирусом, сообщает российское посольство в ЯпонииФото: REUTERS
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Ещё двое россиян с круизного лайнера Diamond Princess больны коронавирусом, сообщает российское посольство в Японии. Их доставят в больницу.

20 января судно с 3,5 тысячами туристов на борту отправилось в круиз, а уже 3 февраля вернулось в порт Йокогамы, поскольку у пассажира, сошедшего с лайнера 25 января в Гонконге, диагностировали коронавирус. После обследования оставшихся на судне пассажиров, коронавирус выявили у 20 человек. Судно закрыли на 14-дневный карантин в японском порту. К концу карантина число заболевших составляло уже 542.

17 февраля коронавирус диагностировали у россиянки, а 18 февраля - у одного из 24 находившихся на корабле россиянина.

19 февраля судно начали покидать те, чьи тесты были отрицательными. До этого США и Канада эвакуировали своих граждан.

20 февраля двое первых заболевших скончались в японской больнице.

Среди пассажиров оказался и стоматолог из Омска Сергей Попов. Сайт kp.ru публиковала записи из его дневника, который он вёл в карантине на "коронавирусном" лайнере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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