Госдеп обвинил Москву в проведении "кампании дезинформации" о коронавирусе

22 Февр. 2020 2020-02-22T21:08:44+03:00

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В Госдепартаменте США полагают, что существует некая "огромная кампания дезинформации" в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщил и.о. заместителя госсекретаря по Европе и Евразии Филип Рикер.

Ведомство считает, что кампания продвигает теории о том, что за вспышкой китайской пневмонии стоит Вашингтон. И в распространении таких сообщений Госдеп обвинил Россию. Таким образом наша страна якобы пытается навредить имиджу Штатов.

«Намерение России - посеять раздор и нанести ущерб американским институтам и союзам изнутри, в том числе с помощью тайных и насильственных кампаний, оказывающих пагубное влияние», - приводит агентство Франс Пресс слова и.о. заместителя госсекретаря.

В связи с этим Госдепартамент поставили задачу бороться с фальшивыми аккаунтами в Twitter, Facebook и Instagram, которые распространяют фейки.

Напомним, по данным на субботу, 22 февраля, число жертв коронавируса в Китае возросло до 2345, заразились 76,3 тысячи человек, выздоровели 20,66 тысячи пациентов

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ИСТОЧНИК KP.RU