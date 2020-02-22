2020-02-22T04:41:19+03:00
В мире

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2345

Заразились 76,3 тысячи человек, выздоровели 20,66 тысячи пациентов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае превысило 76 тысячЧисло подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае превысило 76 тысячФото: GLOBAL LOOK PRESS
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К утру субботы, 22 февраля, число жертв коронавируса COVID-19 на материковом Китае возросло до 2345: за минувшие сутки из-за вызываемой им пневмонии нового типа скончались 109 (106 из них – в провинции Хубэй).

Количество подтвержденных случаев заражения увеличилось до 76288 – за день медики выявили 397 новых заразившихся. Накануне больничные палаты покинули 2393 пациента, чье состояние специалисты сочли удовлетворительным. С начала вспышки заболевания полностью выздоровели и выписались из больниц страны 20659 человек. Такие данные обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

На сегодняшний день в лечебных учреждениях страны с коронавирусной пневмонией остаются 53284 больных, состояние 11477 из них медики оценивают как тяжелое, передает ТАСС.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в китайской провинции Сычуань зарегистрирован первый случай повторного заражения коронавирусом.

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Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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