Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2345

22 Февр. 2020 2020-02-22T04:41:19+03:00

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К утру субботы, 22 февраля, число жертв коронавируса COVID-19 на материковом Китае возросло до 2345: за минувшие сутки из-за вызываемой им пневмонии нового типа скончались 109 (106 из них – в провинции Хубэй).

Количество подтвержденных случаев заражения увеличилось до 76288 – за день медики выявили 397 новых заразившихся. Накануне больничные палаты покинули 2393 пациента, чье состояние специалисты сочли удовлетворительным. С начала вспышки заболевания полностью выздоровели и выписались из больниц страны 20659 человек. Такие данные обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

На сегодняшний день в лечебных учреждениях страны с коронавирусной пневмонией остаются 53284 больных, состояние 11477 из них медики оценивают как тяжелое, передает ТАСС.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в китайской провинции Сычуань зарегистрирован первый случай повторного заражения коронавирусом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU