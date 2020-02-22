«Затевают крайне опасную игру»: МИД РФ отреагировал на военные учения Вашингтона

22 Февр. 2020 2020-02-22T21:17:58+03:00

Ранее Пентагон сообщил о «небольших» маневрах на случай ядерной войны с Россией

Изменить размер текста: A A

Учения Вашингтона на случай ядерной войны с Россией демонстрируют готовность Штатов идти по пути конфронтации и в направлении дальнейшего снижения порога применения ядерного оружия. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков

«Вместо того, чтобы сосредоточиться на усилиях по укреплению системы контроля над вооружениями, включая ракетно-ядерные, США затевают крайне опасную игру», — приводит ТАСС слова дипломата

Рябков заявил, что Москва обращает внимание Вашингтона «на необходимость расставить точки над «i» в военном планировании» и помнить, что в ядерной войне не может быть победителей.

Напомним, 21 февраля представитель Минобороны США рассказал о «небольших» военных учениях, сценарий которых включал «внештатную ситуацию в Европе, где идет война с Россией», воображаемый ядерный удар со стороны Москвы и «ответная атака» Вашингтона.

ИСТОЧНИК KP.RU