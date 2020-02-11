2020-02-11T06:52:34+03:00
В мире

Трамп: Пока нет договоров с Россией и Китаем, США будут создавать «самые мощные ядерные силы в мире»

По словам американского лидера, Москва и Пекин ходят вести переговоры с Вашингтоном, чтобы не тратить «миллиарды долларов» на ядерное оружие
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп на встрече с губернаторами в понедельник, 10 февраля, заявил, что он намерен заниматься созданием «самых мощных ядерных сил в мире». По крайней мере, пока Соединенные Штаты не заключили с Россией и Китаем договор о контроле над вооружениями.

«Сейчас и Россия, и Китай одновременно хотят вести с нами переговоры, чтобы остановить безумную трату миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие. Но единственный путь, пока у нас нет этого соглашения, единственное, что я могу сделать, – это создать самые мощные ядерные силы в мире», - приводит слова американского лидера РИА Новости.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп: Пока нет договоров с Россией и Китаем, США будут создавать «самые мощные ядерные силы в мире»
Захарова: Япония в отношении задержанного на карантин круизного лайнера действует «хаотично и несистемно»
Командующий космическими силами США заявил, что российские спутника «преследуют» американский
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1016
Турция нанесла удары по 115 объектам армии Сирии
Роспотребнадзор: В 37 регионах России превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
«Это вы принесли коронавирус! Убирайтесь!»: В Риме подростки оскорбляли туристов из Китая
Из-за коронавируса в китайском Хубэе умерли уже 974 человека
Глава офиса президента Украины подал в отставку
Русофобская «мыльная опера»: Слуцкий прокомментировал планы США выделить $700 миллионов на борьбу с Россией
Боевики снова попытались атаковать дронами российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Японские медики обнаружили коронавирус у второго украинца на круизном лайнере
Домработница экс-заммэра Звенигорода обворовала его квартиру почти на 1,5 миллиона рублей
Экс-прокурора Крыма на Украине обвинили в госизмене
США решили выделить на «противодействие» России $700 миллионов
"Для противостояния России": Трамп похвастался супербыстрыми ракетами США
"Мировая цена": В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из РФ
Два человека погибли при пожаре в хостеле в Москве
Пришла новая беда: В Германии сообщили о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа
Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке
"Вы это читали?": Ведущая ВГТРК расхохоталась во время телесюжета про выплаты льготникам
Пассажира, летевшего из КНР в Россию, госпитализировали с симптомом коронавируса
В Манчестере неизвестный напал с ножом на прохожих
В Москве задержали еще двоих участников розыгрыша про коронавирус в метро
Закон о маткапитале за первого ребенка могут принять к 20 февраля
Минздрав: Каждый третий в России "тихий алкоголик"
СК проводит проверку по факту избиения школьника мачехой за неправильно написанную букву