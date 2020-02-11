Трамп: Пока нет договоров с Россией и Китаем, США будут создавать «самые мощные ядерные силы в мире»
Президент США Дональд Трамп на встрече с губернаторами в понедельник, 10 февраля, заявил, что он намерен заниматься созданием «самых мощных ядерных сил в мире». По крайней мере, пока Соединенные Штаты не заключили с Россией и Китаем договор о контроле над вооружениями.
«Сейчас и Россия, и Китай одновременно хотят вести с нами переговоры, чтобы остановить безумную трату миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие. Но единственный путь, пока у нас нет этого соглашения, единственное, что я могу сделать, – это создать самые мощные ядерные силы в мире», - приводит слова американского лидера РИА Новости.
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ИСТОЧНИК KP.RU