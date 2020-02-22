Ученые выяснили, как коронавирус попал на уханьский рынок

22 Февр. 2020 2020-02-22T21:34:58+03:00

Передача заболевания от человека к человеку началась еще в ноябре или в начале декабря [видео]

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Китайские учёные пришли к выводу, что передача коронавируса COVID-19 от человека к человеку началась ещё в ноябре или начале декабря прошлого года и именно таким образом вирус попал на рынок морепродуктов в Ухани, а позже распространился по всей стране.

«Новый тип коронавируса попал на рынок морепродуктов "Хуанань" из другого места, быстро распространился и на самом рынке, и за его пределы», - говорится в сообщении ученых из тропического ботанического сада при Китайской академии наук.

После анализа геномных данных 93 образцов нового типа коронавируса в 12 странах специалисты также выяснили, что распространение болезни шло как минимум по трем маршрутам.

Ученые предположили, что «нулевой пациент» мог инфицировать кого-то на «Хуанане», а рынок с не лучшими санитарными условиями стал благоприятной средой для распространения вируса между людьми.

В ходе исследования выяснилось, что случаи заражения в девяти провинциях Китая и одиннадцати странах были в основном напрямую связаны с Уханью.

Ранее выяснилось, что инкубационный период нового заболевания может длиться дольше двух недель. В Китае были зафиксированы случаи заболевания китайской пневмонией через 27 и 38 дней после контакта с носителем вируса.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760180" frameborder="0"></iframe> Опустевшие улицы китайских городов.

ИСТОЧНИК KP.RU