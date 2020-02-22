Ученые выяснили, как коронавирус попал на уханьский рынок
Китайские учёные пришли к выводу, что передача коронавируса COVID-19 от человека к человеку началась ещё в ноябре или начале декабря прошлого года и именно таким образом вирус попал на рынок морепродуктов в Ухани, а позже распространился по всей стране.
«Новый тип коронавируса попал на рынок морепродуктов "Хуанань" из другого места, быстро распространился и на самом рынке, и за его пределы», - говорится в сообщении ученых из тропического ботанического сада при Китайской академии наук.
После анализа геномных данных 93 образцов нового типа коронавируса в 12 странах специалисты также выяснили, что распространение болезни шло как минимум по трем маршрутам.
Ученые предположили, что «нулевой пациент» мог инфицировать кого-то на «Хуанане», а рынок с не лучшими санитарными условиями стал благоприятной средой для распространения вируса между людьми.
В ходе исследования выяснилось, что случаи заражения в девяти провинциях Китая и одиннадцати странах были в основном напрямую связаны с Уханью.
Ранее выяснилось, что инкубационный период нового заболевания может длиться дольше двух недель. В Китае были зафиксированы случаи заболевания китайской пневмонией через 27 и 38 дней после контакта с носителем вируса.
Карта распространения коронавируса
Опустевшие улицы китайских городов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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