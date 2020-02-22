22 Февр. 2020 2020-02-22T19:16:35+03:00

В Китае зафиксирован случай заболевания китайской пневмонией через 27 дней после контакта с носителем вируса [видео]

Изменить размер текста: A A

У жителя района Шэньнунцзя провинции Хубэй в Китае симптомы коронавируса нового типа проявились только через 27 дней после контакта с носителем вируса.

Ранее газета People's Daily со ссылкой на местные власти сообщала о похожем случае, когда симптомы заболевания обнаружились только через 38 дней. Это означает, что инкубационный период коронавируса COVID-19 может длиться дольше двух недель.

70-летний мужчина 24 января вернулся из города Эчжоу, 19 февраля у него поднялась температура и появилась слабость. На следующий день он обратился в больницу, где ему поставили диагноз.

Эпидемиологическое расследование показало, что 2 февраля у его младшей сестры в Эчжоу диагностировали китайскую пневмонию. Мужчина жил у неё три дня.

Как сообщал сайт kp.ru, по состоянию на субботу, 22 февраля, число жертв коронавируса COVID-19 на материковом Китае превысило 2300. Только за минувшие сутки от заболевания скончались 109, из них 106– в провинции Хубэй.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762109" frameborder="0"></iframe> Коронавирус по почте.Заразен ли коронавирус через посылки? Стоит ли избегать интернет-покупки? Эксперты уверяют, беспокоиться об этом не стоит…

ИСТОЧНИК KP.RU