2020-02-22T19:16:35+03:00
В мире

Инкубационный период коронавируса COVID-19 может длиться дольше двух недель

В Китае зафиксирован случай заболевания китайской пневмонией через 27 дней после контакта с носителем вируса [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Инкубационный период коронавируса COVID-19 может длиться дольше двух недельИнкубационный период коронавируса COVID-19 может длиться дольше двух недельФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

У жителя района Шэньнунцзя провинции Хубэй в Китае симптомы коронавируса нового типа проявились только через 27 дней после контакта с носителем вируса.

Ранее газета People's Daily со ссылкой на местные власти сообщала о похожем случае, когда симптомы заболевания обнаружились только через 38 дней. Это означает, что инкубационный период коронавируса COVID-19 может длиться дольше двух недель.

70-летний мужчина 24 января вернулся из города Эчжоу, 19 февраля у него поднялась температура и появилась слабость. На следующий день он обратился в больницу, где ему поставили диагноз.

Эпидемиологическое расследование показало, что 2 февраля у его младшей сестры в Эчжоу диагностировали китайскую пневмонию. Мужчина жил у неё три дня.

Как сообщал сайт kp.ru, по состоянию на субботу, 22 февраля, число жертв коронавируса COVID-19 на материковом Китае превысило 2300. Только за минувшие сутки от заболевания скончались 109, из них 106– в провинции Хубэй.

Коронавирус по почте.Заразен ли коронавирус через посылки? Стоит ли избегать интернет-покупки? Эксперты уверяют, беспокоиться об этом не стоит…

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эрдоган заявил о планах встретиться с Путиным, Меркель и Макроном на саммите по Идлибу
Геологи обнаружили в Индии более трех тысяч тонн золота
Инкубационный период коронавируса COVID-19 может длиться дольше двух недель
Сирия пригрозила сбивать все самолёты, нарушающие воздушное пространство
Замглавы МИД РФ рассказал о восьми случаях нападения на российскую базу Хмеймим
У водителя автобуса, перевозившего украинцев на карантин, поднялась температура
Глава СНБО сообщил о «профессиональных подстрекателях» в Новых Санжарах
Офис Зеленского отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран
Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию в Идлибе
Суд впервые отстранил от работы главу коллекторской фирмы за угрозы должникам
Зеленский принял отставку Тернопольского губернатора из-за протестов в регионе
Олимпийская чемпионка Светлана Журова об обыске у российских биатлонистов: «Не очень честная игра»
Украинская полиция «взяла в кольцо» санаторий с эвакуированными из китайского Уханя
Песков о «поручениях» президента по ВИЧ: «Никогда не слышал об этом»
Кравчук не поверил словам о снижении пенсий на Украине
Глава Минздрава Украины показала свою комнату в санатории "Новые Санжары"
В Италии зафиксирована вторая смерть от коронавируса
Посольство РФ направило в МИД Италии ноту из-за обыска у биатлонистов
МИД России оценил решение суда Гааги по морским претензиям Украины
Российские дипломаты готовы оказать помощь биатлонистам
Секретарь СНБО Украины вылетел в Новые Санжары, где прошли беспорядки
Православные верующие отмечают первую в 2020 году Вселенскую родительскую субботу
Более 11,4 тысячи российских детей ВИЧ-инфицированы
Албания экстрадировала в Россию воевавшего в Сирии сторонника ИГ*
Биатлонист Александр Логинов подозревается в повторном нарушении антидопинговых правил
"Мы не сломаемся, не такой менталитет": Логинов рассказал об обысках в Италии
Союз биатлонистов рассказал, почему полиция нагрянула к Логинову
"И так каждый раз": Скабеева оценила обещание Зеленского наказать за беспорядки
Появилось видео обысков в номерах российских биатлонистов в Италии