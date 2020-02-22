Инкубационный период коронавируса COVID-19 может длиться дольше двух недель
У жителя района Шэньнунцзя провинции Хубэй в Китае симптомы коронавируса нового типа проявились только через 27 дней после контакта с носителем вируса.
Ранее газета People's Daily со ссылкой на местные власти сообщала о похожем случае, когда симптомы заболевания обнаружились только через 38 дней. Это означает, что инкубационный период коронавируса COVID-19 может длиться дольше двух недель.
70-летний мужчина 24 января вернулся из города Эчжоу, 19 февраля у него поднялась температура и появилась слабость. На следующий день он обратился в больницу, где ему поставили диагноз.
Эпидемиологическое расследование показало, что 2 февраля у его младшей сестры в Эчжоу диагностировали китайскую пневмонию. Мужчина жил у неё три дня.
Как сообщал сайт kp.ru, по состоянию на субботу, 22 февраля, число жертв коронавируса COVID-19 на материковом Китае превысило 2300. Только за минувшие сутки от заболевания скончались 109, из них 106– в провинции Хубэй.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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