Число зараженных коронавирусом COVID-2019 в Италии превысило 50 человек

22 Февр. 2020 2020-02-22T22:32:14+03:00

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Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-2019 в Италии превысило 50 человек. Из них 34 случая подтверждены в северной области Ломбардия и11 - в центральной Венето. Об этом сообщил член исполнительного комитета ВОЗ Вальтер Риччарди

В беседе с агентством ANSA Риччарди отметил, что речь идет о так называемых вторичных случаях заражения людей, которые не бывали в зоне вспышки заболевания в Китае.

Заместителя министра здравоохранения Италии подтвердил эту информацию и сообщил, что сейчас неизвестно, как началась вспышка заболевания. Эпицентром распространения вируса стал небольшой город Кодоньо в Ломбардии, где сейчас изолированы около 250 человек.

Таким образом Италия вышла на первое место по числу заразившихся китайской пневмонией в Европе и стала единственной европейской страной, где зарегистрированы летальные случаи.

В минувшую пятницу, 21 февраля, был зафиксирован первый случай гибели человека от коронавируса в Италии. Жертвой стал 78-летний мужчина, который на протяжении 10 дней проходил лечение от ОРЗ в больнице под Падуей и умер от осложнений на фоне других проблем со здоровьем.

На следующий день от коронавируса скончалась 77-летняя жительница области Ломбардия.

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ИСТОЧНИК KP.RU