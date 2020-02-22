2020-02-22T14:36:27+03:00
В мире

В Италии зафиксирована вторая смерть от коронавируса

Жительница Ломбардии скончалась в субботу, 22 февраля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В одном из регионов Италии закрыли школы и запретили активную торговлюВ одном из регионов Италии закрыли школы и запретили активную торговлюФото: REUTERS
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В Италии скончался еще один пациент, зараженный новым типом коронавируса. Согласно данным источников в министерстве здравоохранения страны, речь идет о жительнице Ломбардии.

Таким образом число жертв инфекционной пневмонии в Италии увеличилось до двух человек. Согласно данным агентства ANSA, умершая могла быть знакома с 38-летним мужчиной из города Кодоньо. Он тоже подхватил коронавирус и в настоящий момент находится в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним, что за последние несколько дней в Италии было выявлено сразу несколько новых случаев заболевания. Только в пятницу стало известно о 16 новых пациентах с коронавирусом. Общее число инфицированных в этой стране достигло 29 человек.

Эпицентром вспышки заболевания стал небольшой город Кодоньо. Доля предотвращения распространения эпидемии в регионе Ломбардия запретили массовые мероприятия и активную торговлю. Можно покупать только предметы первой необходимости. Школы и детские сады закрыты.

К слову, первым погибшим от коронавируса в Италии стал 78-летний мужчина. До него в Европе жертвой этого заболевания стал лишь один человек. Сайт kp.ru писал, что речь идет о пожилом туристе из китайского Хубэя. Он скончался во Франции.

Карта распространения коронавируса

Коронавирус в Италии:В Кодоньо закрывают школы, бары и клубы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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