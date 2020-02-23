От коронавируса в китайском Хубэе умерли 2346 человек

23 Февр. 2020 2020-02-23T03:52:59+03:00

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За прошедшие сутки из-за пневмонии нового типа, которую вызывает коронавирус COVID-19, в центральной китайской провинции Хубэй скончались 96 человек, 82 из них – в городе Ухань, откуда и началось началось распространение.

Таким образом, общее число жертв «вируса-убийцы» в Хубэе возросло до 2346, сообщает региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

По его данным на утро воскресенья, 23 февраля, за субботу в провинции было выявлено 630 новых случаев заражения. Всего же с начала вспышки заболевания число зараженных коронавирусом в Хубэе достигло 64 084.

40127 человек остаются в лечебных учреждениях региона, причем состояние 8853 из них медики оценивают как критическое, 1845 больных находятся тяжелом состоянии.

Полностью выздоровели в общей сложности 15299 жителя провинции, накануне врачи выписали из больниц 1742 пациента, передает ТАСС.

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Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU